Pati Chapoy con cabello largo causa furor en una foto de su juventud

Patricia Chapoy es una de las mujeres con más trayectoria en el medio, pues se ha destacado como una excelente periodista y conductora, comenzó su carrera en la década de los 70.

Hay que destacar que Chapoy inició como reportera para medios impresos, luego continuó su carrera en la televisión, aunque ella también se desempeñó como modelo a los 20 años.

Pero el pasado noviembre un usuario de Twitter compartió una imagen de la publicación Última Moda, en la que la talentosa Pati Chapoy modela diferentes vestidos cortos, en diversos colores y estampados.

Pati Chapoy con cabello largo

Pati Chapoy de joven

Resulta que la carismática conductora trabajó con Raúl Velasco en la realización de producciones como México, Magia y Encuentro, Siempre en Domingo, Galardón a los Grandes, Señorita México y el Festival OTI.

Es por eso que en una imagen que se compartió en redes sociales, se indica en el pie de foto que la periodista de espectáculos indica que los organizadores del OTI necesitan nervios de acero, pero además presume un cabello un poco mas largo del que luce ahora.

Además se especifica que fungió como coordinadora del certamen, que calificó como una fiesta en donde se reúnen los artistas y el público.

Por si fuera poco, a principios de los años 80, la carismatica Pati Chapoy fue parte del programa El Mundo del Espectáculo en Televisa y fue en los años 90 que incorpora a TV Azteca, por lo que su primer programa en el que apareció fue En medio del espectáculo.

La periodista y los famosos

La periodista con el look distinto

Posteriormente encabezó el programa Ventaneando, el cual se emitió por primera ocasión en 1996 y desde entonces se ha mantenido en la programación del canal 13.

Durante su trayectoria, se ha involucrado en la producción de programas: Con un Nudo en la Garganta, Historias Engarzadas, El Ojo del Huracán, Va Que Va, La Historia Detrás del Mito, entre otros formatos.

En entrevista con el influencer Escorpión Dorado, la periodista mencionó sobre la experiencia que ha vivido al lado de los famosos a lo largo de su carrera en los medios.

Cabe destacar que la talentosa Pati Chapoy expresó: “Soy más poderosa por lo que me callo, no por lo que hablo. Hay muchas anécdotas que he vivido a lo largo de mi vida profesional que ni siquiera las conoce la gente o ya no se acuerdan”.

