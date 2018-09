Pati Chapoy cae en su propia "trampa" en pleno programa de Ventaneando

Increíble pero cierto. Pati Chapoy vivió un momento incomodo al ser cuestionada por uno de sus invitaos en pleno programa de ventaneando.

Y es que todo comenzó, cuando Kuno Becker asistió como invitado al programa 'Ventaneando', para hablar sobre su pleito con Armando Hernández, su vida profesional y su vida personal.

En un momento de la entrevista, Pati cuestionó al actor sobre ¿Cómo anda de amores? Becker dijo que mal, ese comentario dio pasó a una serie de comentarios que terminaron por voltear la pregunta a la titular de 'Ventaneando'.

“El amor es sufrimiento”, dijo Kuno, relató que uno de sus próximos proyectos tiene que ver lo qué le pasó en el amor, en una relación donde quedó muy mal emocionalmente “Nada me había tirado nunca, jamás, como el amor, lo único que me ha tirado y me ha puesta en con la cara en el piso es una mujer”