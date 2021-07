La conductora y periodista Pati Chapoy se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que arremetiera en contra de los medios de comunicación y programas de televisión que se roban y venden sus exclusivas sin darle sus respectivos créditos, a quienes incluso llamó “huevones”.

En la última emisión de Ventaneando, la titular del programa vespertino de TV Azteca señaló estar enojada con aquellas personas que replican la información que ella y su equipo comparten en exclusiva sin hacer mención de la fuente original de la nota. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la periodista los invitó a conseguir su propio contenido.

“Son una bola de huevones, no trabajan, no trabajan”, expresó Pati Chapoy en un video compartido en la cuenta oficial de Ventaneando en Instagram, en el cual también se puede escuchar como Pedro Sola y Daniel Bisogno reaccionan a la “palabrota” de la periodista, quien no reveló el medio o programa al que se refería.

Ventaneando, blanco de duras críticas en Instagram

Ventaneando ha sido acusado de robar las exclusivas de otras fuentes y hacerlas pasar como propias.

El video titulado ‘Como cuando otros “medios” se roban nuestras exclusivas’ no pasó desapercibido para los cibernautas, pues en menos de dos días superó las 119 mil reproducciones. Además, en los comentarios se leen duras críticas hacia la también Directora General de Espectáculos de TV Azteca, a quien acusan de hacer lo mismo.

“¿No te mordiste la lengua Pati?”, “Todos hacen lo mismo y ustedes no son la excepción”, “¿Cuáles medios? Si señalas a alguien debes decir nombres” y “Sus exclusivas no son tan exclusivas así que dejen de hacer tanto show” son algunas de las duras críticas que recibió Ventaneando, quien recientemente celebró su 25 aniversario.

¿Qué edad tiene Pati Chapoy?

La títular de Ventaneando es considerada una de las periodistas más importantes de México.

Patricia Chapoy Acevedo, mejor conocida en el mundo del espectáculo mexicano como Pati Chapoy, tiene 72 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la también madre de Rodrigo y Pablo nació el 19 de junio de 1949 en la delegación de Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Fotografías: Redes Sociales