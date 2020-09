Pati Chapoy arremete contra Ninel Conde y la llama tonta en televisión

Pati Chapoy se caracteriza por expresar sinceras y polémicas opiniones sobre el comportamiento de las celebridades mexicanas en ‘Ventaneando’ y esta ocasión no fue la excepción, ya que la periodista de espectáculos arremetió en contra de Ninel Conde, a quien tachó de tonta.

Esto ocurrió durante la visita de Aylín Mújica al foro de ‘Ventaneando’, quien acudió al programa para hablar con Pati Chapoy del conflicto que enfrentó con el hijo mayor de Vicente Fernández; más adelante la actriz opinó sobre el romance que Ninel Conde y el empresario Larry Ramos iniciaron hace poco, el cual ha sido duramente criticado.

Ninel Conde y Larry Ramos se han convertido en una de las parejas más polémicas del momento.

Pati Chapoy ofende a Ninel Conde en vivo

Aylín Mújica mencionó que el caso de El Bombón Asesino y Larry Ramos “subió de nivel" en la cuestión legal al asegurar que la situación del empresario se complicó debido a que el FBI ya se encuentra al frente de las averiguaciones.

Pati Chapoy da fuerte crítica a Ninel Conde en televisión nacional

"Me preocupa que a nosotras las mujeres, y la entiendo porque yo soy igual que Ninel, somos tan ingenuas y apasionadas que cómo puede ser que a la primera semana de conocer a alguien, ya es el amor de nuestra vida", expresó la actriz.

.@Aylin_Mujica se encuentra en exclusiva en el foro de #Ventaneando, habla de la polémica con Vicente Fernández Jr. y nos cuenta sus proyectos profesionales.�� #Ventaneando ��



Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. �� https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/vlk8xyHkxn — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 25, 2020

Sin embargo, la periodista de espectáculos expresó estar en desacuerdo con Aylin Mújica e incluso, mencionó que los problemas que enfrenta Ninel Conde no son por cuestión de mala suerte ni porque esté enamorada: "No, no es suerte. Yo creo que en su caso es tonta, sí. Yo sí creo, muy tonta… A los 15 años te lo creo, ya pasas de los 30 y 40, no".

Hasta el momento no se han obtenido declaraciones por parte de la cantante, quien no deja de presumir en redes sociales lo enamorada que está de Larry Ramos.

Fotografías: Instagram