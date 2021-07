Pati Chapoy arremete contra Lupillo Rivera tras polémica con Mayeli Alonso

Durante el programa "Ventaneando" de Pati Chapoy, la titular no dudó en arremeter contra Lupillo Rivera, quien ha compartido contundentes comentarios tras el polémico video de Mayeli Alonso, su ex esposa, quien se encontraba en una fiesta con la compañía de sus hijos.

Y es que, el ex de Belinda se encuentra en medio del escándalo debido a las reacciones que ha tenido con su ex esposa, incluso revivió la polémica con respecto a la custodia de los hijos en común, por lo que Chapoy cuestionó la actitud del famoso.

En La Verdad Noticias te compartimos sobre Mayeli Alonso la ex de Lupillo Rivera, quien ha dado de qué hablar luego de haberse separado del famoso, quien recientemente no le pareció el video que publicó Alonso, ya que explotó contra su ex esposa por exponer a sus hijos.

Pati Chapoy criticó a Lupillo Rivera

La titular del programa de TV Azteca expresó al respecto sobre las conductas que ha tenido el intérprete, pues recordamos que el cantante Lupillo borró el tatuaje de Belinda el pasado mes de junio, pues decidió taparse el rostro de la artista por respeto a su nueva novia.

La presentadora realizó un contundente comentario en contra del cantante y dijo: "Aquí la pregunta a ustedes, ¿Es un buen ejemplo que él se haya tatuado a Belinda en el brazo para sus hijos?". Comentó la conductora, mientras que Rosario Murrieta comentó que el artista ha hablado mal de la cantante.

La conductora de “Ventaneando” habló sobre los videos en los que se ve a los hijos del cantante con su mamá, mientras que había hombres con poca ropa, razón por la cual Lupillo se enojó, pero Chapoy cuestionó la actitud del cantante, ya que mencionó que su ex no tenía control sobre lo que estaba pasando.

¿Cuál es el Instagram de Paty Chapoy?

La conductora cuenta con miles de seguidores en Instagram

El Instagram de la conductora de TV Azteca aparece como "chapoypati" y cuenta con más de 200 mil seguidores. Las publicaciones que comparte la titular de "Ventaneando" en su mayoría son los looks que usa durante la transmisión del programa de espectáculos.

Los usuarios de la conductora Paty Chapoy le han enviado diversos comentarios halagadores por los atuendos que elige para participar en el programa, pues a sus 72 años de edad sigue demostrando elegancia en cada emisión, aunque algunos internautas han criticado algunos looks de la presentadora.

