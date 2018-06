Pati Chapoy arremete contra ‘'La Choco' por hacerle caras en programa en vivo

Desde que Atala Sarmiento se fue de TV Azteca, varios aseguran que ‘Jimena Pérez, 'La Choco' se siente incómoda en Ventaneando y que podría seguir los pasos de su amiga y cuñada Atala.

Luego de que las cámaras cacharan a ‘La Choco’ haciendo extrañas caras a Pati Chapoy surgieron los rumores que la conductora ‘Jimena Pérez, 'La Choco' pagará las consecuencias de tal acto.





Entonces en redes sociales los usuarios abrieron el debate sobre las reacciones de Jimena, quien llevaría varias semanas aguantando las indirectas a su cuñada, y desde ahí en emisiones pasadas Pati y Jimena intercambian muecas durante algunos espacios.



Todo comenzó cuando alguno de los presentes en el programa Ventaneando hablaba mal de Atala o se le ocurría hacer un mal chiste, Jimena tenía que aguantarse y evitar defenderla.





Pero después de varias groserías ‘La Choco’ no pudo ocultar su molestia cuando el nombre de Atala salió a relucir nuevamente en plena transmisión de Ventaneando.

Cuando Pati Chapoy tiró la pedrada a Sarmiento con un cruel comentario mientras hablaba con Adal Ramones, las cámaras sorprendieron a La Choco haciendo extrañas caras que varios pudieron notar.



Por lo que Pati encaró a 'La Choco' y sin ningún remordimiento le dijo:

“¿Qué te vas de 'Ventaneando'?”, dijo Pati. La respuesta de la conductora fue: ¿A dónde?, a lo que la titular de la emisión refirió: “Porque a veces me miras feo”.

Sin embargo, la conductora se dijo dispuesta a afrontar las consecuencias de su intercambio de miradas con Pati.

Acto seguido, 'La Choco' reconoció que sus caras sí tuvieron consecuencias.



“Yo hice caras y hay consecuencias(...) pero ¿sabes cuáles fueron las consecuencias porque hice caras? dos horas de 'Ventaneando', entonces que sigan las caras. Pero no, no me voy a ningún lugar”, concluyó la conductora.

Así fue el momento en que sorprendieron a 'La Choco' haciendo caras a Pati Chapoy: