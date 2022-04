Pati Chapoy arremete contra Gussy Lau por filtración de fotos con Ángela Aguilar

Pati Chapoy defiende a Ángela Aguilar por la filtración de sus fotos

En la reciente emisión del programa “Ventaneando” la conductora titular Pati Chapoy arremetió en contra de Gussy Lau, asegurando que no se ha manejado de la mejor manera ante la filtración de las fotos con Ángela Aguilar.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer hace unos días que filtraron fotos de Ángela Aguilar con su galán; es 15 años mayor que ella.

Ante la filtración de las imágenes, la cantante Ángela Aguilar publicó un video, a través de sus redes sociales, donde expresó que siente violentada su intimidad, al filtrarse fotos con quien tenía una relación, Gussy Lau.

Ángela Aguilar y su novio Gussy Lau

Ángela Aguilar habló de la filtración de sus fotos con Gussy Lau

La conductora Pati Chapoy informó que no está feliz por la relación de la cantante Ángela Aguilar con Gussy Lau, no porque no tenga derecho a encontrar el amor, sino más bien por quién en su pareja.

Recordemos que los fanáticos afirman que fue Gussy quién filtró las fotos con Angela Aguilar, a pesar de que la cantante no deseaba hacer público su romance.

Por lo cual, Paty Chapoy asegura que no cree que Ángela siga enamorada del compositor, pues todo apunta a que difundió las fotos para su beneficio.

Paty Chapoy culpa a Gussy Lau de la filtración de fotos

Pati Chapoy asegura que Gussy Lau fue el responsable de filtrar fotos de Angela Aguilar

La también periodista Paty Chapoy, asegura que Gussy Lau se está lavando las manos del asunto, pues a pesar de que argumentó que un tercero filtró las fotos, no dio el nombre del responsable, lo cual afirma “resulta sospechoso”.

Al debatir el asunto con sus compañeros del programa “Ventaneando” algunos consideran que el actuar de Gussy Lau no puede ser catalogado como “traición”.

Ante estos argumentos, Pati Chapoy bastante molesta aseguró que es “traición” y afirmó que la forma de actuar de Ángela Aguilar con la publicación del video fue lo correcto.

