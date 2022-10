Pati Chapoy abandona evento para no estar junto a Gustavo Adolfo Infante

El mundo del espectáculo no sería lo mismo sin los presentadores de noticias del mundo de la farándula como Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante, sin embargo parece ser que no hay una buena relación entre ambos pues recientemente la conductora de Ventaneando le hizo el feo.

Y es que ambos han tenido diferencias a pesar de que fue Pati Chapoy quien le dio su primera oportunidad en el mundo de la televisión, por lo que los medios de espectáculos enseguida han hecho eco de esto.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la enemistad entre ambas figuras ha llegado tan lejos que incluso se especuló que Gustavo Adolfo Infante estaría preparando un nuevo programa con la intención de desbancar a Ventaneando.

Pati Chapoy le hace el feo a Gustavo Adolfo Infante

El pasado 22 de octubre, Marisol Muñiz, hija del cantante Jorge “Coque” Muñiz, contrajo matrimonio en la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal al sur de la Ciudad de México.

Es por eso que se invitaron a muchas personalidades del espectáculo como Carmen Muñoz y su esposo, Juan Ángel Esparza, El Borrego Nava, Jorge Van Rankin, Gerardo Quiroz, Carla Estrada, Arlette Pacheco, Raquel Bigorra, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Mónica Noguera, Dulce y por su puesto a Gustavo Adolfo Infante y Pati Chapoy.

Sin embargo esta decidió no sentarse en la misma mesa que Infante pues su relación en los últimos años no ha sido buena.

Y según una fuente allegada a la presentadora de noticias , Pati habría hablado conla esposa de Coque Muñiz al que le pidió que no la sentara en la misma mesa para evitar conflictos y posibles enfrentamientos, aunque se había destinado que todos los famosos se sentaran en tres mesas juntas.

Es por eso que Mina, esposa de Muñiz, lo habló con Coque y decidieron cambiarla de mesa para evitar algún conflicto que pudiera opacar la boda de su hija, pues Coque y Gustavo Adolfo Infante son compadres.

Sin embargo Pati estuvo muy incómoda durante la fiesta y asistió por compromiso pues es muy cercana a la familia Muñiz, sin embargo una vez que se sirvió la comida y terminó tomó sus cosas y se fue.

¿Qué pasó entre Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante?

Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante parecen no haber superado sus diferencias

En mayo de 2021, Pati Chapoy fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda en la que le preguntó cuáles eran sus razones para haber entrevistado a Enrique Guzmán, quien aprovechó para mandar un mensaje al periodista de De Primera Mano.

“Hoy necesitamos compasión, entendimiento, acercamiento, pero hay gente que se siente feliz con un micrófono…lo único que pienso es que es muy malagradecido, me da pena. No me detengo a investigar qué trae en la cabeza. Simplemente creo que es un pobre hombre y ya”, expresó Chapoy en esa ocasión.

El comentario no sentó nada bien al presentador quien en un segmento del programa matutino Sale el sol arremetió contra la conductora al señalarla de haber apoyado a artistas señalados como abusadores de mujeres.

“Pati Chapoy: ‘Enrique, yo te creo’. ¿Qué le vas a creer? Un poquito de respeto y de empatía a una menor de edad que dice que fue abus*da por su abuelo. Tú no puedes ponerte a llorar en televisión nacional y decir: 'Estoy de tu lado’”, agregó.Desde entonces ambos conductores mantienen una rivalidad

