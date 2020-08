Pati Chapoy: Estos son los momentos más difíciles que vivió en su carrera

Usuarios de las redes sociales han querido recordar una entrevista que la periodista Pati Chapoy ofreció a su colega Mara Patricia Castañeda hace un par de años en Youtube, en la cual revela cuáles han sido los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de su carrera en la televisión.

No se puede negar que a sus 71 años de edad, Pati Chapoy se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana, pues con el paso de los años ha ido informando al público televidente de todo lo que ocurre dentro del mundo del espectáculo a través de su programa ‘Ventaneando’ de TV Azteca, televisora de la cual forma parte desde hace más de dos décadas.

Pati Chapoy es una de las periodistas más reconocidas de México.

La carrera de Pati Chapoy ha sido difícil

Pati Chapoy es abandonada por su equipo

Pati Chapoy recordó en la entrevista con Mara Patricia Castañeda lo que sintió al enterarse que por culpa de Televisa había perdido a su equipo de trabajo al poco tiempo de haber comenzado las transmisiones de ‘Ventaneando’ y como Jorge Garralda le ofreció su ayuda.

“Televisa compró a Carmen Armendáriz, a Juan José Origel y a todo mi equipo de producción, solo me quede yo, no sé qué les ofrecieron o cuánto les pagaron, pero se fueron todos. Ese mismo día (Jorge) Garralda entró a mi oficina y me dice: ‘Sé que te quedaste sin nadie en la producción, aquí está mi gente para que salgas en vivo’”, mencionó la periodista.

Pati Chapoy ha enfrentado muchos retos a lo largo de los años.

Televisa quiso meterla presa

La periodista hizo mención de aquella vez que Televisa quiso meterla a la cárcel a causa de sus declaraciones, algo que nunca sucedió gracias al rápido actuar de Ricardo Salinas, quien la puso bajo resguardo hasta que se aclarara lo sucedido.

Múltiples ataques que recibe por parte de famosos

Pati Chapoy finalizó dicha entrevista diciendo que a lo largo de los años ha sido víctima de múltiples ataques en su contra por parte de los famosos, quienes se molestan porque la periodista exhibe su vida privada ante el público, pero ella asegura que solo está haciendo su trabajo.

“Muchos han sido groseros y maleducados, no es a mi directamente pero sí al programa, pero ellos son los que han hecho pública la información, nosotros sólo informamos, hacemos nuestro trabajo, es público, nos da derecho como gente de los medios a comentar o criticar sobre ello”, finalizó la periodista mexicana.

