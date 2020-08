Pati Chapoy: Así reaccionó por la aparición de Serrath en "Venga la Alegría"

Pati Chapoy arremete contra de Serrath

La conductora Pati Chapoy, quedó asombrada por la aparición de Serrath en el matutino "Venga la Alegría", pues la ex participante de "Survivor México" llegó al foro con poca ropa, lo que desató una ola de críticas, pues dejó al descubierto su sexy anatomía, dejando con la boca abierta a más de uno.

La ex concursante del reality show de TV Azteca concedió las peticiones de su público y se presentó en el programa con el look que usó durante su estancia en el campamento, para algunos la actriz se veía guapísima y sensual, pero al parecer la titular de "Ventaneando" no opinó lo mismo.

Recordamos que Serrath fue la séptima eliminada de "Survivor México", ya que no logró superar el reto del duelo de eliminación, pero tras dejar aquel proyecto comenzó con sus compromisos con diversos programas para dar a conocer lo que vivió en ese lugar, pero la sorpresa fue que acudió con un look súper sexy.

La conductora de TV Azteca vió la entrevista que le hicieron los conductores de "Venga la Alegría" a la ex participante de "Survivor México", pero a la titular de "Ventaneando" no le agradó la poca ropa que usó la actriz, incluso comentó que deberían desinfectar la silla que utilizó.

La presentadora no perdió la oportunidad de hablar sobre el atuendo tan atrevido que eligió Serrath la ex participante del reality show, pero ella lo hizo porque el público se lo pidió, en cambio Curvy Zelma llegó al foro del matutino usando un look elegante y coqueto.

Y es que además de las críticas que hizo la conductora de TV Azteca, algunos internautas también criticaron a Serrath, pues consideraron que no fue la ropa adecuada que debió usar en el programa "Venga la Alegría".

A pesar de las críticas que surgieron por el look tan sexy que usó, a Serrath parece no importarle, pues desde que formó parte de "Enamorándonos" ha dado a conocer que es una chica muy atrevida, ¿Crees que debió usar en el programa aquel candente atuendo?