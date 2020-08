Pati Chapoy: Así la RESCATÓ Tv Azteca de que Televisa la llevara a la cárcel ¡Qué susto!

Pati Chapoy ha causado sentimientos encontrados con un video y es que recordó cuando vivió uno de los momentos más fuertes de su vida, esto después de que la empresa Televisa estuviera decidida a ponerla tras las rejas.

Y es que luego de que la jefa de Ventaneando utilizara en Ventaneando crestomatías de Televisa, algo que los estaba afectado, por lo que comenzó una guerra entre ambas televisoras, donde Pati Chapoy salió afectada.

Es así que Pati Chapoy recordó dicho momento de manera muy emotiva y dejó en claro una vez más el agradecimiento que le tiene a Salinas Pliego director de Tv Azteca, quien al enterarse de las acciones que tomaría Televisa en contra de ella decidió defenderla, lo que causó tremendo revuelo en esa época.

La vez que Pati Chapoy fue defendida por Tv Azteca

Hay que recordar que este suceso se dio cuando la guerra entre Televisa y Tv Azteca estaba más que declarada, por lo que decidieron comenzar con destruir a Pati Chapoy, pero ella fue protegida por los altos mandos del Ajusco, así describió la periodista el seceso:

Lo que ustedes están viendo es el helicóptero de Azteca que me viajó de mi casa a las instalaciones de Azteca cuando Televisa quiso meterme a la cárcel, este video que yo ya no lo recordaba les soy sinceras, fui custodiada no solo por los abogados que me puso Ricardo Salinas, para evitar que me llevara a la cárcel Televisa.

Si se recuerda los inicios de Pati Chapoy fueron en Televisa, pero afortunadamente recibió una oportunidad en Tv Azteca, donde lo ofrecieron Ventaneando, programa de espectáculos que arrasó desde el primer día, por lo que Televisa no estuvo nada contenta e hizo todo lo posible para desbancar a su competencia, por lo que se dieron cuenta de las crestomatías que usaba Pati Chapoy en su programa.

Cabe destacar que tras este video publicado en la cuenta oficial de Ventaneando los internautas dieron su punto de vista, ya que muchos recordaron el episodio que vivió la presentadora de espectáculos hace varios años, por lo que decidieron apoyarla mandándole mensajes de apoyo al ver como hablaba de dicho suceso que causó polémica en México durante esa época, pues muchos pensarían que usar crestomatías es algo ilegal, pero la realidad es que no.