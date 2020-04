Pati Chapoy ALERTA al hablar sobre el despido de Javier Alatorre de Tv Azteca

Pati Chapoy es una de las periodistas de espectáculos más reconocidas en México y que es titular del programa Ventaneando de Tv Azteca y que cuenta con una trayectoria insuperable en el medio artístico.

Recientemente se dio a conocer que la famosa Pati Chapoy se encuentra envuelta en polémica por el caso del periodista Javier Alatorre y su supuesto despido del noticiero nocturno, el cual comenzó a circular en redes sociales.

Hay que recordar que el pasado miércoles 22 de abril, según información del canal de YouTube El Borlote, la cual fue retomada por varios medios, fue filtrado que la jefa de espectáculos de TV Azteca presuntamente estaría buscando que Javier Alatorre fuera despedido de Hechos para que la conductora Mónica Garza tomara su lugar.

Como era de esperarse la periodista Paty Chapoy, salió a dar la cara para aclarar la situación, por ello a través de sus redes sociales ha dado a conocer que dicha información es falsa y que en ningún momento ella ha actuado de dicha manera como se difunden los rumores.

“Desmiento enérgicamente lo que esta nota afirma".

No es para menos que Pati Chapoy dejará en claro que ella no tendría por qué hacer algo así y siguió comentando que dicha noticia era totalmente falsa y que alertó a los televidentes a no prestarse de esos falsos rumores.

“Absolutamente falsa…Que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho. Es absolutamente falso”.

Desmiento enérgicamente lo que esta nota afirma. Increíble que periodistas que se ufanan de ser serios den crédito a mentiras sin consultar a las fuentes. Que nadie ponga en mi boca palabras que no he dicho. Es absolutamente falso https://t.co/LDsJ2O8I8i — Pati Chapoy (@ChapoyPati) April 22, 2020

La polémica de Javier Alatorre

Hay que recordar que el pasado viernes 17 de abril Javier Alatorre, periodista y conductor del noticiero Hechos Noche de Tv Azteca, provocó polémica y controversia al pedir a los mexicanos que ya no hicieran caso a los datos que brinda el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell sobre el coronavirus (covid-19).

En redes sociales han pedido incluso el despido del periodista y hasta una sanción a Tv Azteca por apoyar a su conductor, por ello han hecho comparaciones de Alatorre con diversas situaciones, entre ellas, cuando creyó firmemente en el chupacabras.