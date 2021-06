Durante el fin de semana del Día del Padre, Fatherhood (Paternidad, en español), una película inspirada en una historia de la vida real, pudo atrapar a los usuarios de Neflix logrando figurar entre lo más visto de la plataforma. La trama se centra en un papá primerizo y viudo (Kevin Hart) que le hace frente al reto de criar a su hija recién nacida.

Dirigida y coescrita por Paul Weitz ("Little Fockers", "About a Boy"), adaptando las memorias de Matthew Longelin de 2011, "Fatherhood" se basa en su tragedia inicial. Matt (Hart), un ingeniero técnico de Boston, y su esposa, Liz (Deborah Ayorinde), que están a punto de tener su primer hijo. En el hospital, Liz da a luz a una hermosa niña llamada Maddy… y luego muere, repentinamente, de una embolia pulmonar.

La nueva película de Netflix de Kevin Hart, Fatherhood, puede sorprender al público con su sinceridad. Hart lidera el elenco de este conmovedor drama de comedia, elaborado con un poco de ayuda del ex presidente Barack Obama.

¿Cuándo se estrenó "Paternidad" en Netflix?

"Fatherhood" fue estrenada el 18 de junio, en la previa del Día del Padre, la película alcanzó la segunda posición en el top 10 de los títulos más vistos de Netflix en nuestro país. En un principio, el papel protagónico sería de Channing Tatum, pero finalmente quedó a manos de Kevin Hart, quien se sensibilizó con el guión por varios motivos.

Lo anterior porque el actor tiene cuatro hijos: dos adolescentes, Heaven (16) y Hendrix (13), y dos niños, Kenzo (3) y Kaori Mai (9 meses). Además, porque sostuvo un vínculo conflictivo con su propio padre, que estuvo en prisión y luchó contra las adicciones. “Lloré al leer las primeras 20 páginas”, dijo Hart en una entrevista reciente.

¿La película "Fatherhood" se basa en una historia real?

"Paternidad", la nueva película de Kevin Hart causa furor en Netflix.

"Paternidad" se basa en las memorias de 2011 de Matthew Logelin llamadas "Two Kisses for Maddie: A Memoir of Loss and Love". Logelin escribió un blog y memorias que documentan su dolor tras la inesperada muerte de su esposa, Liz Logelin, 27 horas después del nacimiento del primer hijo de la pareja. Esto forma la base de la historia de “Fatherhood”.

El actor Kevin Hart asume el papel de Matthew Logelin en la película de comedia dramática Fatherhood, mientras que la recién llegada Melody Hurd interpreta a su hija Maddy. Netflix afirma que en esta historia real conmovedora, divertida y emotiva, Hart está asumiendo el trabajo más difícil del mundo: la paternidad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.