Pastor cristiano acusa a Karol G de ser una mujer satánica

Fanáticos han defendido a la cantante de las acusaciones del pastor.

Karol G se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que un líder cristiano, quien presuntamente es originario de Colombia, la acusara de incluir mensajes subliminales con dedicación al diablo en ‘Mi Cama’, tema que la lanzó a la fama en 2018.

La controversia comenzó cuando se viralizó un video que muestra al líder religioso reproduciendo la primera estrofa del tema frente a su congregación para luego mencionar que Dios debería reprender a la famosa cantante por la letra que dice “pom, pom, pom pom”.

Por si fuera poco, decide reproducir la canción invertida para supuestamente demostrar que el mensaje oculto dice “Oh, satán… lleva tu cuerpo conmigo”. La revelación no pasó desapercibida para los asistentes, quienes no pudieron evitar su sorpresa al hacer bullicio y lamentaron que la ex novia de Anuel AA recurra a estas tácticas para tener fama.

¿'BICHOTA' tiene mensajes subliminales?

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la colombiana es señalada de incluir mensajes subliminales en sus canciones, pues hace un par de meses se dio a conocer que una tiktoker aseguró que en el video musical de ‘BICHOTA’ hay un trasfondo espiritual que hace alusión a Satanás, demonios y las drogas.

Dicha situación no pasó desapercibida para los fanáticos, quienes no dudaron en defender a la cantante colombiana al asegurar que los señalamientos de backmasking han sido realizados por pura envidia y que su única intención es dañar su imagen ante el público.

¿Cómo se hizo famosa Karol G?

Hoy en día, la cantante colombiana es la máxima exponente femenina del género urbano a nivel mundial.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Karol G cobró relevancia a nivel latinoamericano gracias al tema ‘Mi Cama’ y hoy en día es la máxima exponente del género urbano. No obstante, debes de saber que su debut dentro de la industria musical fue en 2007 con el sencillo ‘En la playa’, mismo que lamentablemente no gozó de tanto éxito.

