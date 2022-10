Participante de Survivor México responde a las críticas sobre manipulación

El reality de competencia llamado Survivor México sigue creando polémicas luego de conocer al ganador de dicho programa, ya que mucho se ha hablado sobre las estrategias de algunos participantes, mismas que los llevaron a permanecer hasta la semana final.

En La Verdad Noticias te compartimos todo lo que sucedió tras la salida de Yusef, la cual fue una de las más criticadas por los fanáticos, así como la de Cathe, quien formó parte de la “Tribu Halcón” junto a David García y Nahomi Mejía.

Sin embargo fue la participante conocida como “La china” quien ha sido constantemente atacada por su manera de jugar al momento de realizar las votaciones, para que supuestamente uno de los integrantes de su equipo se fuera a duelo de extinción y así garantizar un espacio en la gran final.

La versión de la participante de Survivor México

Nahomi Mejía, participante de "Survivor México"

Durante una entrevista para el canal de Youtube “Vaya Vaya Tv” la participante de Survivor México Nahomi Mejía, se defendió de las críticas que ha recibido luego de su estancia en dicho reality y, es que ahora que se enfrentó de nueva cuenta al mundo real pudo ser testigo de la serie de comentarios que muchos seguidores de dicho reality, realizaron sobre ella.

Es por eso que declaró lo siguiente, “Obviamente me fui ganando un respeto, pues era la más aventada, la verdad es que yo quería dar puntos, quería comer, entonces me fui ganando ese respeto. A gente le pareció, a gente no y eso fue, pero yo nunca manipulé a nadie, por Dios Santo, no es mi forma”.

Te puede interesar: Survivor México: Ellos son los sobrevivientes de la nueva tribu “Los Otros”

¿Quién ganó Survivor México 2022?

Julián Huergo, ganador de "Survivor México"

Luego de una serie de votaciones realizadas durante la transmisión en vivo de la final del reality Survivor México, pudimos ser testigos de la decisión del público quien eligió a Julián Huergo como el campeón absoluto de la tercera temporada de dicho programa.

Todo ello sucedió luego de que aparentemente fuera el favorito pues en palabras de los ex participantes del reality antes mencionado, Julián había sido el único sobreviviente que fue transparente en todo momento.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.