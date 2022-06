Participante de Survivor México denuncia abuso ¿de Eleazar Gómez?

Eleazar Gómez no se ha pronunciado al respecto de las declaraciones realizadas por la participante de Survivor México 2022.

Gran momento de tensión se vivió en Survivor México 2022 cuando Cathe López confesó haber sido víctima de un intento de abuso sexual por parte de un famoso, del quien no reveló su nombre. Sin embargo, algunos detalles de su relato provocó que algunos cibernautas señalasen a Eleazar Gómez como el presunto responsable.

En un arranque de sinceridad y queriendo desahogarse, Cathe se acercó a Tefi Valenzuela para contarle que se encontraba en una fiesta cuando se topó al famoso, quien estaba bajo el influjo de las drogas. De pronto, se sintió mal y se subió a una habitación, fue ahí donde él intentó abusar sexualmente de ella.

“No sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién… Cerró la puerta y me dijo que me quería cog**, me azotó en la cama, él dijo que nadie le decía que no”, contó la participante de Survivor México, quien aseguró que no había hablado al respecto del tema por temor a ser juzgada y que la acusaran de querer colgarse de la fama de su abusador.

Tras terminar su relato, Tefi, quien en noviembre del 2020 fue víctima de las agresiones del actor, la abrazó para luego consolarla. Finalmente, ella lamentó el hecho de que su ex novio y el presunto abusador de Cathe siguiera libre, pues considera que representa “un peligro para cualquier mujer”.

Cibernautas señalan a Eleazar Gómez

Aunque Cathe López no mencionó el nombre de Eleazar Gómez, los cibernautas "ataron cabos" y determinaron que se estaba refiriendo al actor.

Cabe destacar que Cathe Lopez nunca mencionó el nombre de Eleazar Gómez en el reality show de Survivor México pero los cibernautas prestaron mucha atención a sus detalles para luego determinar que ella se estaba refiriendo al actor y una de las principales razones para pensar en dicha teoría es el vínculo que la une a ella con Tefi Valenzuela.

Otro motivo para pensar que el protagonista del relato de la naciente actriz y modelo mexicana es el ex novio de Danna Paola es que Javier Ceriani se unió a la plática y aseguró que ya tenía conocimiento de ello. Finalmente, ambos le prometieron su apoyo en dado caso de que ella decida denunciar lo que paso al respecto ante las autoridades.

¿Dónde ver Survivor México 2022?

La tercera temporada del reality show promete ser un éxito en lo que a rating respecta.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Survivor México 2022 se transmite por la señal de Azteca Uno los días miércoles, jueves y viernes en punto de las 7:30 pm. Sin embargo, debes de saber que el show puede ser visto a través del sitio web de la televisora del Ajusco o en la app Azteca en Vivo, disponible para iOS y Android.

