Participante de Miss Universo muestra fotos de su trasero con estrías

Cada vez se hace más grande el movimiento de mujeres influyentes, modelos y actrices, que aprovechan las redes sociales para mostrarse al natural, con la finalidad de animar a otras féminas a amarse a sí mismas tal y como son.

Participante de Miss Universo muestra fotos de su trasero con estrías

La más reciente en unirse a la tendencia, fue la modelo irlandesa Rozanna Purcell, concursante de Miss Universo, quien aprovechó sus vacaciones en Bali para compartir varias fotos en traje de baño, sin filtros ni arreglos digitales.

QUIZÁ TE INTERESE: Natalia Téllez reta la censura en Instagram y enloquece a fans con candente foto

MENSAJE DE LA MODELO ROZANNA PURCELL

“Recuerdo la primera vez que noté las estrías cuando tenía 11 0 12 años... durante unos meses pensé que eso era algo especial, tener marcas de reptil que nadie más tenía, y las presumía. Conforme fui creciendo, me di cuenta que no era algo que debía presumir, pues ninguna modelo de revista las tenía y no se las veía a nadie más. Todavía ahora es raro ver una foto sin editar en una revista y todavía me pregunto cómo el cuerpo de las mujeres que veo es tan suave. Solo desde hace dos años puedo caminar con confianza en traje de baño o shorts y no volverme loca pensando que seguramente están viendo mis estrías y celulitis."

Participante de Miss Universo muestra fotos de su trasero con estrías

La publicación fue acompañada por el hashtag #mybodyismine (mi cuerpo es mío), y tiene la intención de ayudar a las mujeres con complejos físicos a entender que todas, incluso las modelos, tienen imperfecciones y deben lidiar con ellas y con su autoestima todo el tiempo.

Participante de Miss Universo muestra fotos de su trasero con estrías