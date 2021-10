Participante de La Voz Senior reveló que quiere recuperar a su esposa

La Voz Senior es una de las variantes del exitoso programa de canto “La Voz”. Este formato se produce a nivel internacional en muchos países, y Colombia es uno de ellos.

Recientemente la producción del país sudamericano se hizo popular luego de que un concursante hiciera una confesión a nivel internacional, y se volviera viral.

La Voz, que en México durante su última emisión se hizo ganadora Edit Marquez, ha tenido varios momentos virales a lo largo y ancho del mundo, pero en esta ocasión causó mucha ternura entre el público.

A través de las redes sociales se hizo viral Reynaldo, un participante que cautivó a los coaches con su voz, y que incluso se integró al equipo de Andrés Cepeda.

El artista se enfrentó a duelo pero, aunque Reynaldo no pasó a la siguiente fase, aprovechó cada instante para enviar un mensaje a su esposa.

Su compañero habló de Reynaldo diciendo que él ya había ganado, con el simple hecho de estar en ese escenario

“Pase lo que pase ya ganó, porque uno de sus objetivos, que ustedes no lo saben, era reconquistar a su mujer. Yo creo que si tu mujer, después de ver esto, no vuelve con vos, no sé qué se puede hacer”.