Participante de Exatlón México recibe triste noticia

La quinta temporada de Exatlón México sigue cautivando al público, sin embargo, en esta ocasión las rivalidades fueron olvidadas por un momento, luego que la participante Marysol Cortés recibió una desgarradora noticia que llenó de luto las playas de la competencia más importante.

Fue en pleno programa en las playas de la República Dominicana que la participante recibió una llamada telefónica en donde le informaron de la muerte de su abuelita, como era de esperarse, la deportista cayó desvanecida ante la impactante noticia.

Anteriormente en La Verdad Noticias te revelamos los nombres de los atletas que regresarían a la competencia, por lo que ahora te traemos todos los detalles sobre la reacción de Marysol Cortés tras recibir esta impactante noticia en plena contienda.

Marysol Cortés la triste noticia previo a la competencia

El desgarrador momento que vivió Marysol se dio a conocer durante el avance del capítulo del martes 12 de octubre, en el programa transmitido por TV Azteca y conducido por Antonio Rosique desde las playas de República Dominicana.

En las imágenes se aprecia el momento en el que la participante aparece llorando mientras que sus compañeros, tanto del equipo rojo y azul, olvidan por un momento sus rivalidades para mostrarle todo su apoyo y condolencias a la deportista.

“Siento que me falta una gran parte de mí. (…). Me dio más de lo que tenía siempre. Quiero que sepa que voy a estar muy bien y que me duele mucho que en mi mundo ya no va a estar ella”, expresó entre lágrimas la participante.

¿Quién fue el eliminado del domingo en Exatlón México?

Dulce se convirtió en la participante eliminada de la competencia.

Dulce Figueroa se convirtió en la eliminada del domingo 10 de octubre, luego de irse directo a Duelo de Eliminación junto a las integrantes del equipo Guardianes y no haber superado la prueba. La joven de 24 años y practicante de frontón protagonizó una competencia al lado de Nataly Gutiérrez y Paulina Martínez para defender su lugar en la competencia, sin embargo, fue eliminada.

Y es que las playas en donde llevan a cabo las competencias de Exatlón México han sido testigos de momentos tanto felices como aquella ocasión en donde Ana Lago recibió el anillo de compromiso en pleno programa, así como tristes, como el momento que vivió Marysol Cortés tras enterarse de la muerte de su abuelita.

