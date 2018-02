Participante de 'Enamorándonos', ¡se desnuda completamente!

Quien tiene alterados a sus seguidores es la participante de 'Enamorándonos', Alexia García.

Resulta que la famosa publicó una fotografía completamente desnuda; sólo logra cubrir sus partes íntimas con un sobrero y senos con sus brazos.

Ella confesó en su cuenta oficial de Instagram que en un principio no quería subir la imagen, pues pensó en que la criticaría; sin embargo, se animó y ahora tiene a cientos de caballeros suspirando.

'No quería subir esta foto por que pensé que me criticarían. Después analicé que suba la foto que suba, siempre lo hacen, y la verdad es que no me molesta', escribió.

También agregó que: 'Yo me amo a mí y amo cada parte de mi cuerpo, así tal cual es, natural y sano'.

La imagen lleva poco más de 40 mil 'me gusta' y cientos de comentarios de apoyo por parte de sus fans.

Alexia normalmente, a comparación de sus compañeras de dicho programa, suele usar su Instagram para compartir su día a día, por lo que no se había atrevido a mostrar de más.

Por parte, quien se encuentra igual haciendo polémica por todos lados es su compañera, Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita'.

La celebridad por medio de sus redes sociales, específicamente Instagram, no bajó a 'Lapizito', con quien tenía una relación, de ser de lo peor por haberla engañado, cuando él le dijo que jamás la lastimaría.

Por medio de unas series de historias en dicha red, mandó mensajes que mejor le hubiera hecho caso a sus amigos de que Fredy, hermano de 'Gomita', le haría lo mismo que todos los demás.

Y es que Bebeshita le lleva 10 años de diferencia al conocido payasito.

Lo curioso es que a pesar de todos los insultos que le dirigió a su 'novio', invitó a sus seguidores a ver su último vídeo en YouTube, en el que precisamente sale el personaje y está titulado: 'TAG del novio'.