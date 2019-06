Participante de "Enamorándonos" reveló que la "Bebeshita" tiene piojos (VIDEO)

Uno de los programas más polémicos en TV Azteca es "Enamorándonos", los amorosos han ocasiono diversas polémicos por los comentarios que han realizado en pleno transmisión, uno de ellos fue el pleito que tuvo Daniela Alexis conocida como la "Bebeshita con la participante Serrath.

La "Bebeshita" fue duramente criticada por Serrath, luego de que Alexis empezó a realizar comentarios ofensivos con una participante del programa "Enamorándonos".

"Yo solo quiero decir que muy bien, ya no estás haciendo cosas de naquitos como usar pupilentes, porque eso estaba bien naquito, yo también aprendí por que los usé, pero luego pense que es de nacos". Mencionó la Bebeshita.

Ante los comentarios de la Bebeshita, la participante se levantó de su asienta y dijo que ella utiliza pupilentes por que no puede ver, a lo que la modelo le dijo que mejor los usará porque no sabía que ella no podía ver.

Mira el pleito entre las participantes de "Enamorándonos"

"Sabes que es más de nacos, usar extensiones, yo no tengo mira, tú tienes toda la cabeza llena de piojos que asco". Mencionó Serrath.

La Bebeshita tras los comentarios de Serrath le dijo que las extensiones están muy caras y por eso ella tiene quien se las patrocine y por eso tiene más seguidores en su cuenta personal de Instagram.

Tras el pleito entre las participantes de "Enamorándonos" de TV Azteca, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.

"Bueno burlarse porque alguien los necesita por falta de visión ya es mucho".

"Daniela es naca en toda la extensión de la palabra".