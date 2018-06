Participante de '4 Elementos' en riesgo de muerte tras picadura de araña

La actriz Karenka estuvo en riesgo de morir por una picadura de araña.

Tras su salida del reality show Reto 4 Elementos de la empresa Televisa, la salud de Karenka estuvo en riesgo debido a que hace unos días, en un hotel de la Riviera Maya en el que se hospedada, fue atacada por una gigantesca araña maya, sin embargo, aclaró que la culpa no la tiene ni la emisión o el hotel.

Respondiendo sobre la situación de esta manera:

"Dentro del programa Reto 4 Elementos no me pasó nada, comí cucarachas, insectos y todo lo que te puedas imaginar y no me pasó nada, pero bueno, saliendo de la emisión me infecté porque me picó una araña, me rasqué y se me hizo una bola en la pierna. Ya me inyectaron y sigo desde hace varios días con temperatura”.

Hasta el momento, Karenka se encuentra bajo cuidados intensivos con el fin de que la situación no pase a mayores. Sin embargo comentó:

"Me pidieron que descanse mucho, porque me sentí muy mal, estoy bajo observación porque sí podría infectarse mi herida y tendrían que hacerme una cirugía, espero que todo mejore porque sí me preocupa, pero gracias a Dios el seguro del programa se está haciendo cargo”.

Además la deportista se sometió a un tratamiento con el objetivo de disminuir la picadura; sin embargo, no deja de efectuar sus actividades cotidianas al salir de Reto 4 Elementos, ya que su ideal es estar en otro programa y crear un nuevo sencillo musical.