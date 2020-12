Parodia navideña de la familia Kardashian-Jenner rompe en redes

Después de 20 temporadas de Keeping Up With the Kardashians, los fanáticos conocen la primera familia de reality shows por dentro y por fuera.

Aparentemente, nadie conoce sus gestos mejor que el actor Benny Drama (nombre real Benito Skinner), quien creó la parodia navideña más divertida del clan Kardashian-Jenner, y es terriblemente precisa.

Tan preciso, de hecho, que se ganó los mayores elogios de las propias estrellas de KUWTK.

Benito publicó A Kardashian Krismas en Instagram y se hizo pasar por varios miembros de la familia, incluida la ex mejor amiga de Kim Kardashian, Larsa Pippen, quien recientemente fue a sus espaldas y dio una entrevista explosiva al podcast de Hollywood Raw.

La familia Kardashian-Jenner reaccionó a la parodia

Kardashians reaccionan a parodia navideña

El comediante comenzó el video personificando a Kris Jenner vestida de rojo, diciendo: "Este año nuestro publicista dijo que no podemos tener una fiesta de Nochebuena. En cambio, vamos a llevar a 60 de nuestros 'amigos' más cercanos a un pequeño Vacaciones de Navidad ", refiriéndose al viaje de cumpleaños número 40 de Kim Kardashian a una isla tropical en octubre.

Sabemos que fue mucho para procesar, pero la historia mejora aún más gracias a la reacción del clan Kardashian-Jenner sobre el video de parodia, incluida la de Kourtney quien respondió con emojis sollozantes y etiquetó a Addison.

Mientras que khloe kardashian escribió, "¡¡¡llorando !!!!! ¡¡¡Gritando!!!" con varios emojis, en tanto, Kris se entusiasmó y escribió "Dios mío muriendo" junto a un emoji de ojo de corazón.

Te recomendamos: Conoce cuánto dinero vale cada miembro del clan Kardashian-Jenner

¿Qué te parece la parodia del clan Kardashian-Jenner? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.