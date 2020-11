Paris, hija de Michael Jackson revela cómo le afectó el perder a su padre

Paris Jackson se ha sincerado sobre lo devastador que fue perder a su famoso padre Michael, pero dice que la experiencia la ha convertido en la persona que es hoy.

La joven de 22 años lanzó su propio álbum debut en un eco de su difunto padre, ya que atribuyó todos los eventos de su vida hasta ahora por darle una perspectiva más amplia de la vida.

Aunque Paris tenía solo 11 años cuando Michael falleció en 2009, Paris dice que no habría sido la misma si no hubiera pasado por la tragedia.

En declaraciones a la revista Fault , dijo: "Creo que todo lo que me ha pasado ha sido parte para hacerme la persona que soy hoy".

Ella agregó: "No me quitaría nada de ese dolor por el que pasé porque, sin él, no sería yo".