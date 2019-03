Paris Jackson hace las primeras declaraciones sobre el documental "Leaving Neverland"

Luego de haber sido lanzado el documental "Leaving Neverland" el cual habla acerca del supuesto abuso sexual que Michael Jackson mantuvo con menores de edad, la polémica no ha faltado en la vida de la familia del difunto "Rey del Pop". Sin embargo, ha sido su hija quien ha salido a defender la memoria de su padre.

La actriz y modelo de 20 años, Paris Jackson, respondió en un tuit el cual ha sido eliminado, como es que toda esta controversia ha afectado su vida y la de su familia, sin olvidar los efectos colaterales que ha traído consigo como lo es la parte laboral.

“En realidad, todavía no he hecho ninguna declaración, especialmente en lo que respecta a cómo afecta mi vida laboral. Ustedes están llegando un poco lejos. Sin embargo, al menos este no fue un artículo asqueroso y atacante”.