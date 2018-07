Paris Jackson confiesa que es bisexual en sus Instagram Stories

La hija del rey del pop, Paris Jackson ha dado mucho de que hablar, luego de la ruptura que tuvo con su novio comenzaron los rumores de un supuesto romance entre ella y la modelo Cara Delevingne pues una fotografía apuntaba a que a la joven de 20 años también le atraían las personas de su mismo sexo.

Instagram se ha convertido en una red social bastante polémica; una de las cosas adicionales que ésta ha implementado, son los diversos stickers que se le pueden añadir a las fotografías como parte de la edición o decorado, y es que la última que generó un revuelo en redes sociales fue el 'hazme una pregunta'; que no dudó en utilizar Paris Jackson sin saber lo que le preguntarían los internautas.

Uno de los seguidores de Paris Jackson, preguntó: Are you bi? Por lo que la hija del rey del Pop, respondió: "that's what you guys call it so i guess but who needs labels"