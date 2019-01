Paris Jackson aclara los rumores sobre su estado de salud mental

La hija del famoso "Rey del Pop", Paris Jackson, no la ha pasado bien últimamente, pues recientemente ha sido víctima de rumores y especulaciones con respecto a su salud mental. Es por esta razón que la también actriz ha optado por enfrentar esta polémica y así aclarar la situación.

Paris recurrió a su cuenta de Instagram, que dicho sea de paso no actualizaba desde hace un par de meses, para asegurar que los rumores sobre su ingreso en una clínica de salud mental se han 'exagerado'.

Se rumoreaba que Paris había ingresado en una clínica de salud mental tras verse presionada por su apretada agenda laboral. Esto que comenzó a circular un par de días atrás y en consecuencia terminó preocupando a sus seguidores.

La intensidad de la noticia fue tal, que la joven modelo optó por actualizar su perfil de la mencionada red social para evitar que sigan las especulaciones de las que esta padeciendo. De esta forma, mando un mensaje en el cual manifiesta que la situación esta siendo sacada de contexto.

"Los medios están exagerando, como de costumbre... Sí, me he tomado un descanso del trabajo y de las redes sociales y de mi teléfono porque a veces puede resultar abrumador, pero estoy feliz y sana y me siento mejor que nunca", ha escrito en esa plataforma para tranquilizar a sus seguidores.