Paris Jackson: Quiere dejar en alto el nombre de su padre, el Rey del Pop

Paris Jackson se ha empeñado en demostrar la autenticidad que la une al estilo que tuvo su padre, ha querido sobresalir pues insiste en ser la hija única del ‘Rey del Pop’ y va a demostrarlo con todos sus atributos.

La hija del ‘Rey del Pop’, Paris Jackson cumplió 20 años aproximadamente hace una semana y de acuerdo a como luce en fotografías y en diferentes lugares donde la han visto, se dice que ya superó la muerte de su padre Michael Jackson.

“Quiero usar mi plataforma para algo más. Quiero marcar la diferencia. Todo lo que estoy haciendo: la actuación, el modelaje... es sólo para hacer crecer mi plataforma y así poder usar mi voz para cosas que me importan”, dijo Paris Jackson a Teen Vogue.

Paris Jackson se defiende y argumenta que ella es la hija única del ‘Rey del Pop’, ya que destaca su lado artístico de acuerdo a la moda, el cine, la música y de también incluyó el sentimiento del ‘amor’.

Paris Jackson, hija de Michael Jackson

En la moda, Paris Jackson destaca como la ‘It Girl’ de redes sociales y medios digitales, de igual manera da a conocer sus marcas favoritas. Siempre ha manejado un estilo propio, pues debido a eso ha ido creando tendencias. Hace un par de días se realizó un cambio de look y fue nombrado #PeachyParis.

De acuerdo al cine, Paris Jackson ha ido trazando sus propias líneas, pues recientemente estrenó la cinta ‘Gringo: Se busca vivo o muerto’ junto a Carlize Theron. De acuerdo a su papel, Paris Jackson interpreta a Nelly, una joven que le da dinero a un amigo para transportar drogas de un lugar a otro.

Respecto a la música, Paris Jackson afirmó que ‘escribe música para ella’, de acuerdo a lo que dijo a CR Fashion Book.

“La uso como una forma de sacar cosas. No es algo que me veo haciendo en mi carrera. Hay tantos artistas increíbles en mi familia. Si tuviera que hacerlo como carrera profesional, cambiaría mi forma de sentir acerca de la música y no quiero que eso suceda”, añadió Paris Jackson.

En el ámbito sentimental, Paris Jackson no habla de manera pública, sin embargo recientemente fue captada con la actriz y modelo Cara Delevingne; en una situación muy amorosa. También existen fotografías que apuntan a su ‘supuesta pareja’, ya que se encuentran dándose un beso. De acuerdo a una fuente “tienen una relación de filtreo, pero no están juntas Paris Jackson está viviendo su vida y no tiene planes de sentar cabeza pronto”, agregaron para People.

Paris Jackson y Cara Delevingne