Paris Hilton ya tiene deseos de convertirse en madre

Es bien sabido que Paris Hilton ha estado en varias ocasiones a un paso del altar, pero sin decir las razones cancelaba sus compromisos; ahora en una reciente entrevista confesó que Carter Reum es el novio que siempre había buscado.

Paris Hilton también confesó que uno de sus mayores sueños es convertirse en madre y que espera que ese momento llegue pronto, además señaló que sería mejor que dicho suceso ocurriera junto a Carter Reum, a quien considera el hombre de su vida.

“No veo la hora de tener una familia. Finalmente encontré a mi media naranja, mi socio perfecto. Yo creo que el sentido de la vida es tener hijos y formar una familia. No puedo esperar que llegue ese momento, que será pronto”, dijo la socialité de 39 años de edad en una reciente entrevista.

Paris Hilton se ha convertido en una de las celebridades más populares del momento.

Paris Hilton y Carter Reum protagonizan tórrido romance

Paris Hilton hizo mención del trabajo que le cuesta confiar en las personas y todo se debe a las malas experiencias que ha tenido en el amor, por lo que llegó a pensar que estaría soltera toda la vida, idea que cambió con la llegada de su novio.

“Con Carter hemos sido amigos durante 15 años. Su hermana me invitó a ir con mi familia a su casa para el día de Acción de Gracias en noviembre pasado, y de pronto se dio entre nosotros una química increíble. Nos hemos vuelto inseparables desde entonces y hemos pasado cada noche juntos”, mencionó la también influencer.

Paris Hilton asegura que Carter Reum es su media naranja.

“Él es perfecto para mí: es brillante, amable, divertido, romántico y ­leal. Todo lo que yo siempre he querido en un hombre. Si no lo hubiera encontrado, creo que me hubiese quedado sola durante toda mi vida, porque no confío en nadie”, finalizó Paris Hilton.

En otras noticias, Paris Hilton estrenará el documental ‘This Is Paris’ a través de su canal de YouTube, en el hablará sobre varios capítulos de su vida que incluyen su paso por colegios muy estrictos y sus malas relaciones con el sexo opuesto.

