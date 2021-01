Paris Hilton ya está en tratamiento para poder tener gemelos con su novio

Paris Hilton está decidida a tener gemelos, un niño y una niña, y ya está en camino de conseguir lo que quiere.

La heredera y DJ de 39 años ha estado hablando sobre este sueño suyo desde hace un tiempo, pero en una nueva entrevista con el podcast The Trend Reporter With Mara, Hilton explica que esto no es solo un capricho que espera que funcione.

Ha tomado medidas concretas para asegurar que ella y su "hombre de ensueño", el empresario Carter Reum, consigan la familia que quieren.

"Queremos tener gemelos primero y luego no sé, ya sea tres o cuatro hijos", dijo Hilton sobre su planificación familiar con Reum.

"Hemos estado haciendo la FIV (Fecundación In Vitro) para que pueda elegir gemelos si quiero", declaró la popular socialité.

Paris y Carter ha estado planeando formar una familia desde hace varios meses/Foto: Us Weekly

Kim Kardashian le dió la idea de la fecundación a Paris Hilton

De hecho, fue la antigua amiga y ex asistente de Hilton, Kim Kardashian West, quien le dio la idea.

"Kim es en realidad quien me dijo sobre eso. No sabía nada al respecto", dijo sobre la FIV. "Y estoy feliz de que me haya dado ese consejo y me haya presentado a su médico. Así que sí, los tenemos a todos listos".

Cuando la presentadora del podcast Mara Schiavocampo preguntó si Hilton había realizado una extracción de óvulos, ella respondió que sí.

"Fue difícil, pero sabía que valdría la pena. Lo hice un par de veces", compartió Hilton. "Y hacerlo juntos y tener una pareja que me apoya y siempre me hace sentir como una princesa todo el tiempo y fue tan cariñoso y sorprendente conmigo que no fue tan malo".

Alentó a otras mujeres a hacer eso si tienen el corazón puesto en géneros particulares para sus hijos. Aunque ella y Reum han estado juntos durante 15 meses, se conocen desde hace 15 años.

Ella compartió que él es "100 por ciento" el indicado para ella. "Hablamos todo el tiempo y planeamos los nombres de nuestros bebés y todo eso, así que estoy muy emocionada de seguir adelante para el siguiente paso de mi vida", dijo Paris.

"Y finalmente tener una vida real, porque realmente creo que tener una familia, tener hijos es el significado de la vida y no he llegado a experimentar eso todavía porque no siento que nadie merezca ese amor de mi parte", expresó.

"Y ahora finalmente he encontrado a la persona que lo hace, así que no puedo esperar para el siguiente paso", añadió la famosa empresaria.

En septiembre, Hilton habló con el medio Entertanment Tonight sobre la siguiente etapa de su vida. "Estoy tan emocionada por ese próximo paso y casarme y tener bebés y finalmente ser tan feliz como siempre lo deseé", dijo en ese momento Paris Hilton.

