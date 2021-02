Paris Hilton y Carter Reum anuncian su compromiso ¡Habrá BODA!

Las estrellas se han alineado por Paris Hilton y su novio Carter Reum.

El 17 de febrero, el cumpleaños número 40 de la estrella, confirmó que está comprometida con su novio de poco más de un año.

"El año pasado con COVID-19 ha acelerado muchas cosas. Como alguien que viajaba constantemente, tuve la oportunidad de quedarme en casa y reevaluar lo que era importante para mí", confesó.

"Mi relación y el tiempo que pasé con Carter fue un regalo", dijo Paris a People. "Estoy emocionada por nuestro próximo capítulo".

Según el medio, la pareja se comprometió el 13 de febrero mientras estaba en una isla privada celebrando su cumpleaños.

Desde que la empresaria de múltiples guiones se hizo pública con el emprendedor inteligente en enero de 2020, los dos han sido inseparables.

Ellos debutaron su relación en un evento de InStyle y Warner Bros. Después de los Globos de Oro 2020.

Una fuente le dijo a E! News en ese momento, "Paris estuvo con Carter Reum anoche. Él es un inversor y emprendedor de tecnología y está en el círculo de amigos de Gwyneth Paltrow. Es conocido en Hollywood. Se han estado viendo por poco más de un mes".

Aunque varias fuentes compartieron que los dos "son muy felices juntos", no había duda sobre el sentimiento de la cantante y DJ internacional por Carter, ya que no tiene vergüenza de hablar de su hombre.

Paris Hilton está demasiado enamorada de Carter Reum

Como recordarán los fanáticos de Sliving queen, han celebrado adorablemente cada mes de su vertiginosa relación con una sincera publicación de Instagram.

En abril, la artista de "Stars Are Blind" escribió: "Feliz aniversario mi amor. Lo que más me gusta hacer es crear recuerdos contigo. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mío".

Paris y Carter ya han revelado que pronto quieren tener hijos, así que es probable que su matrimonio se realice muy pronto/Foto: People

Paris también se ha referido a Carter como su hogar y la pieza que le faltaba en sus cartas de amor mensuales en Instagram.

"Cuando nos conocimos, no tenía idea del increíble viaje en el que estaba a punto de embarcarme", escribió en una leyenda de agosto en Instagram .

"Mi vida siempre estuvo vacía, como si me faltara algo. Pero cuando te conocí, supe que eras el indicado", aseguró Paris.

"Has llenado mi corazón con tanto amor. Creo que todo sucede por una razón porque todo en mi vida, todo lo bueno y lo malo, me ha llevado directamente a ti", declaró la famosa socialité.

Para cuando llegó octubre, los fanáticos de la atractiva pareja sospechaban que Carter ya había hecho la gran pregunta.

Lo que realmente hizo girar el rumor fue una leyenda de Instagram de Paris Hilton donde ella escribió, "Y vivieron felices para siempre" junto con una foto de la pareja mirándose amorosamente frente a un telón de fondo de Disneyland.

En diciembre, la estrella de Simple Life escribió un emotivo tributo por el primer aniversario a su hombre que podría causar envidia incluso entre las parejas más felices.

¿Crees que finalmente Paris Hilton encontró a su pareja ideal en Carter Reum? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

