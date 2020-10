¡Paris Hilton vuelve a CANTAR! Estrena su nuevo sencillo “I Blame You”/Foto: El Intransigente América News

Paris Hilton está expresando sus sentimientos por su novio, Carter Reum, en una canción. La heredera de 39 años lanzó una nueva pista de baile el viernes con Lodato llamada "I Blame You", que está dedicada a él.

Hilton canta con una melodía alegre: "Desde que te conocí/ No puedo olvidarte/ Siempre contigo/ Me siento como si estuviera viva/ Como si me estuviera curando/ Empecé a respirar/ Y siento/ Todos estas cosas por primera vez". Hilton también canta en el coro: "Me siento bien, me siento bien/ Te culpo, te culpo".

"I Blame You" está disponible para su compra y transmisión en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Tidal, etc. Todas las ganancias de la canción se destinarán a Breaking Code Silence, un movimiento organizado por una red de sobrevivientes y activistas para crear conciencia de los problemas en la industria de los adolescentes problemáticos y la necesidad de una reforma.

Paris Hilton quiere acabar con las escuelas abusivas

La causa es personal de Hilton. En su reciente documental de YouTube, This Is Paris, dijo que todavía estaba lidiando con el trauma de la escuela Provo Canyon, un internado terapéutico para adolescentes con problemas, al que asistió a fines de la década de 1990.

Hilton afirmó que ella y otros estudiantes sufrieron abuso físico y mental por parte del personal de su internado, que incluyó palizas, confinamiento solitario y medicación forzada.

En declaraciones a varios medios, un representante de la escuela Provo Canyon ha dicho: "Inaugurada originalmente en 1971, la escuela Provo Canyon fue vendida por su propietario anterior en agosto de 2000. Por lo tanto, no podemos comentar sobre las operaciones o la experiencia del paciente antes de este momento”.

Claramente, es una época muy ocupada para Hilton. Además de lanzar su nueva canción, la última campaña SKIMS de Kim Kardashian West para la próxima colección de terciopelo con Hilton también se lanzó el viernes.

Las dos mujeres, que tienen una larga historia juntas, dado que Kardashian West fue la ex asistente de Hilton, lucen trajes de terciopelo de la cabeza a los pies en fotos al estilo paparazzi que recuerdan sus días de principios de la década de 2000.

Mientras tanto, todo parece ir bien también en la vida personal de Hilton. En enero se supo que Hilton estaba saliendo con Reum, un emprendedor y autor de best-sellers de Shortcut Your Startup: Speed Up Success With Unconventional Advice From the Trincheras.

El medio Entertainment Tonight habló con Hilton el mes pasado y ella dijo que Reum era su "pareja perfecta".

"Realmente es tan increíble: me apoya, es leal, amable, brillante, y lo admiro mucho", dijo. "Siempre me está dando consejos de negocios y es muy cariñoso y romántico. Simplemente lo pasamos muy bien juntos", expresó Paris.

"Nunca estuve realmente abierta a una relación, porque no estaba lista para abrir mi corazón, solo por lo que he pasado", agregó. "Nunca había dejado entrar a nadie por completo hasta ahora, y estoy muy emocionada por el próximo paso y por casarme y tener bebés y finalmente ser tan feliz como siempre deseé".

Paris está tan enamorada de su novio millonario Carter Reum que le dedicó su nueva canción. Incluso la empresaria ya considera empezar a formar una familia con el empresario/Foto: Es Latino

Este año, también dijo que estaba trabajando para priorizar su felicidad. "Esta es la primera vez que he tenido que hacer una pausa y reflexionar realmente sobre mi vida y lo que importa, y estoy en la relación más increíble, estoy tan feliz y estoy lista para la siguiente fase. de mi vida", compartió.

"Definitivamente seguiré haciendo mi trabajo, pero quiero reducir la velocidad de los viajes y el trabajo 24/7, porque tengo cosas más importantes en las que me estoy concentrando", aclaró Paris. ¿Te gustó la nueva canción de Hilton?