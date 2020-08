Paris Hilton vivió un infierno en secreto: Fue abusada en su adolescencia/Foto: Decider

Paris Hilton decidió revelar un doloroso secreto que ha mantenido en privado durante más de dos décadas. En su nuevo documental, This Is Paris, que se estrenará el 14 de septiembre en el canal de YouTube de Hilton, la emprendedora y estrella de telerrealidad habla por primera vez del terrible abuso que dice que sufrió cuando era adolescente mientras estaba en un internado en Utah.

“Enterré mi verdad durante tanto tiempo”, Hilton, de 39 años, le dijo a la revista People exclusivamente sobre el dolor mental, emocional y físico que dice que sufrió mientras estaba en la escuela Provo Canyon a finales de los noventa.

“Pero estoy orgulloso de la mujer fuerte en la que me he convertido. La gente puede asumir que todo en mi vida fue fácil para mí, pero quiero mostrarle al mundo quién soy realmente”, dijo la socialité.

Años antes de convertirse en un nombre familiar en The Simple Life en 2003, Hilton era una adolescente que vivía en el famoso hotel Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York con sus padres, Rick y Kathy Hilton, y sus hermanos menores: Nicky, 36, Barron, 30 y Conrad de 26.

Y junto con los privilegios de su vida en la gran ciudad vinieron grandes tentaciones. “Era muy fácil escabullirse e ir a clubes y fiestas”, recuerda Hilton. “Mis padres eran tan estrictos que me dieron ganas de rebelarme. Me [castigarían] quitándome mi teléfono celular, quitando mi tarjeta de crédito, pero no funcionó. Todavía saldría por mi cuenta".

Finalmente, dice Hilton, Rick y Kathy estaban hartos y tomaron la decisión de enviar a su hija de 17 años a una serie de internados que afirmaban centrarse en el desarrollo mental y del comportamiento, el último de los cuales fue Provo Canyon School, donde Hilton se quedaría durante 11 meses.

Casi inmediatamente después de mi llegada, "supe que iba a ser peor que en cualquier otro lugar", dice Hilton. El abuso que enfrentó, dice, tuvo lugar a diario.

“Se suponía que iba a ser una escuela, pero [las clases] no eran el foco en absoluto”, dice Hilton. “Desde que me desperté hasta que me fui a la cama, pasé todo el día gritándome en la cara, gritándome, tortura continua”.

La escuela respondió a las acusaciones: "Inaugurada originalmente en 1971, la escuela Provo Canyon fue vendida por su propietario anterior en agosto de 2000. Por lo tanto, no podemos comentar sobre las operaciones o la experiencia del paciente antes de este momento".

Hilton continúa: “El personal decía cosas terribles. Constantemente me hacían sentir mal conmigo mismo y me intimidaban. Creo que su objetivo era derribarnos. Y fueron físicamente abusivos, golpeándonos y estrangulándonos. Querían infundir miedo en los niños para que tuviéramos demasiado miedo como para desobedecerlos".

Tres de los excompañeros adolescentes de Hilton también aparecen en el documental, haciendo acusaciones similares sobre la escuela Provo Canyon, incluido el hecho de que a menudo fueron alimentados a la fuerza con medicamentos y sujetos con restricciones como castigo.

Cuando una de sus compañeras de clase le dijo al personal que Hilton tenía planes de huir (“no se podía confiar en nadie allí”, dice), dice que la pusieron en confinamiento solitario. "Utilizarían eso como castigo, a veces 20 horas al día".

El miedo al abuso continuo comenzó a hacer mella en el otrora vibrante adolescente. “Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días”, dice Hilton. “Era tan miserable. Me sentí prisionera y odié la vida”.

Paris Hilton tuvo miedo por años de decir la verdad

Los intentos de informar a sus padres sobre las condiciones en la escuela fueron infructuosos. “Realmente no pude hablar con mi familia”, dice Hilton, “tal vez una vez cada dos o tres meses. Estábamos aislados del mundo exterior. Y cuando traté de decírselo una vez, me metí en tantos problemas que tenía miedo de volver a decirlo.”

Paris continuó: “Agarraban el teléfono o rompían las cartas que escribí diciéndome: 'Nadie te va a creer'. Y el personal les decía a los padres que los niños estaban mintiendo. Así que mis padres no tenían idea de lo que estaba pasando".

Paris, es bisnieta de Conrad Hilton, fundador de la exitosa cadena de Hoteles Hilton. Sin embargo, la socialité ha creado su propia fortuna con sus proyectos en televisión, redes sociales y como DJ, acumulando fans en todo el mundo. Muchos la consideran la pionera de los reality shows y la primera influencer/Foto: Business Insider

Finalmente, cuando cumplió 18 años en 1999, Hilton dejó la escuela y se dirigió de regreso a Nueva York, pero estaba aterrorizada de contar una palabra de su experiencia, a cualquiera.

"Estaba tan agradecida de estar fuera de allí, que ni siquiera quería volver a mencionarlo", dice la DJ. "Era algo de lo que estaba avergonzada y no quería hablar de eso".

Pero más de 20 años después, al filmar el documental y reflexionar sobre su vida hasta el momento, Hilton dice que finalmente pudo hablar sobre el trauma de su pasado, con la esperanza de poder finalmente seguir adelante.

"Se siente como si mi pesadilla hubiera terminado", dice. “Y voy a ver la película con mis padres, creo que será bueno para nosotros, pero también emocional. No hay más secretos".

Hilton dice que actualmente no tiene planes de buscar justicia legal; en cambio, se centra en crear conciencia sobre otras escuelas de mejoramiento de la conducta que, según ella, todavía emplean como práctica el tipo de abuso físico y verbal que soportó durante tanto tiempo.

“Quiero que cierren estos lugares”, dice Hilton. “Quiero que rindan cuentas. Y quiero ser una voz para los niños y ahora los adultos de todo el mundo que han tenido experiencias similares. Quiero que se detenga para siempre y haré todo lo posible para que esto suceda". This Is Paris se estrena el 14 de septiembre en el canal de YouTube de Hilton, ¿Verás este nuevo proyecto?, ¿Crees que este abuso hizo que Hilton tuviera adicción al alcohol y otras sustancias tóxicas?