Paris Hilton una influencer en 'The American Meme'

Paris Hilton, de 37 años es una grandiosa empresaria, modelo, actriz y diseñadora, es una celebridad que ha causado sensación, pues ha participado en diferentes programas. Su más reciente participación es en el documental ‘The American Meme’ una obra producida por Bert Marcus, en dicho documental muestra las ventajas de miserias de ser una influencer.

Happy #NationalLingerieDay Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton) el Abr 24, 2018 at 6:23 PDT

El productor, Bert Marcus quiso contar la experiencia personal de la que muchos consideran la primera influencer de Internet, pues la sensual, Paris Hilton fue la que creó en el 2006 el selfie junto a Britny Spears, quien de inmediato se puso de moda cobrar por asistir a eventos y tuvo como becaria a la polémica Kim Kardashian, cuando en ese entonces no era tan conocido en el medio. Pero no ha sido la única estrella de las redes sociales con las que han contado para 'The American Meme'. También han participado celebridades de la talla de Emily Ratajkowski o Hailey Baldwin.

Bert Marcus, considera a Paris Hilton el “gen” de la nueva hornada de “influencers” y quiso contar con ella para su nuevo documental, ‘The American Meme’, en el que varias celebridades reflexionan sobre la soledad y la banalidad que esconden las redes sociales.

#UnicornKiss ✨✨ Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton) el Abr 21, 2018 at 8:51 PDT

El pasado viernes en el Festival de Cine de Tribeca de Nueva York, se llevó el estreno mundial del largometraje de Bert Marcus, este productor que en el año 2013 produjo otro documental, ‘Cómo ganar dinero vendiendo drogas’, en el que participó el rapero Eminem, quien habló abiertamente de su adicciones.

En este documental, la modelo Paris Hilton confiesa ante las cámaras que está aburrida de su vida de ‘influencer' y que cambiaría su ‘DJ-set´ en Ibiza por 'la felicidad real' de casarse y tener un hijo, algo que, según ella misma detalló.

Paris Hilton comparte reparto con otros famosos, como la cómica Brittany Furlan, que llegó a ser la persona con más seguidores en Vine antes de que el cierre de la red de microvídeos en 2016 la convirtiese en un juguete roto.

En este nuevo proyecto, han participado varias estrellas de las redes sociales, pues reflexionan sobre lo que logran en las redes sociales.