Paris Hilton revive traumas de su infancia en primer tráiler de su documental

Paris Hilton mostrará un lado nunca antes visto de ella en su nuevo documental, "This is Paris", cuyo primer tráiler da un nuevo vistazo a los traumas de la infancia de la socialite.

Si bien algunos fanáticos de la cultura pop pueden conocer a la heredera por su eslogan "Eso es caliente" o su experiencia en "La vida simple con Nicole Richie", se espera que un nuevo documental muestre una perspectiva diferente y emocional de París Hilton.

En un nuevo avance del documental, "This Is Paris" de YouTube Originals, la DJ y empresaria, Paris Hilton aborda los traumas de la infancia que tuvo un efecto en su vida al crecer en el centro de atención.

"Todavía tengo pesadillas sobre eso y lo único que salvó mi cordura fue pensar en quién quería convertirme cuando saliera de allí".

"Algo sucedió en mi infancia que nunca he hablado con nadie. Pero no podía decírselos porque cada vez que lo intentaba, me castigaban", explicó Paris Hilton en varias escenas con su mamá Kathy Hilton y su hermana Nicky Hilton Rothschild.

El lado oculto de Paris Hilton

Si bien el público puede tener una percepción diferente de quién es París Hilton, la ex estrella de la realidad está lista para mantenerlo real y abierto como nunca antes en su nuevo documental.

"Siento que todo el mundo piensa que me conocen. Nadie sabe realmente quién soy. Siempre estoy poniendo esta fachada o simplemente una vida feliz y perfecta. Acabo de crear esta marca y esta persona y este personaje y me he quedado con ella desde entonces".

Según YouTube Originals, "This is Paris" tiene como objetivo revelar a la mujer detrás del ícono y arrojar nueva luz sobre nuestra visión de la celebridad y la cultura de la fama instantánea que París Hilton ayudó a crear.

"This is Paris" será estrenado el 14 de septiembre en YouTube Originals

En una entrevista anterior, Paris HIlton dijo que trabajar en el documental fue "muy terapéutico" y marcó una diferencia en su salud mental.

"Me volví muy cercana a la directora y ella realmente me hizo muchas preguntas", compartió en The Talk en marzo. "Empecé a pensar en mi pasado y en lo que había pasado y me di cuenta de cuánto había afectado mi vida y cómo me había aferrado a tanto trauma durante tanto tiempo".

"Siento que en el último año, publiqué mucho de eso ... de solo hablar realmente de eso y enfrentarlo, pero es algo que nunca he discutido públicamente con nadie", continuó Paris. "Creo que cuando la gente vea esta película, realmente verán un lado de mí diferente al que han visto antes. Porque, sinceramente, ni siquiera sabía quién era hasta este año. Así que realmente aprendí mucho sobre mí a través de esta película".

"This Is Paris" se estrena el 14 de septiembre solo en YouTube. Dinos en los comentarios si está en tu lista de "Contenido por ver".