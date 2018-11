Paris Hilton reveló los motivos de su ruptura con el actor Chris Zylka

Tras darse a conocer el rompimiento entre Paris Hilton y el actor Chris Zylka, la celebridad durante una entrevista reveló los motivos de su rompimiento con el famoso.

Recordamos que Paris Hilton y Chris Zylka se comprometieron el año pasado y luego de un tiempo de su relación decidieron poner fin a su romance y es que la noticia causó gran asombro de sus fans, pues la pareja lucía muy enamorada.

Luego de su rompimiento ninguno de los dos había dado algunos comentarios sobre la ruptura, pero en una reciente entrevista la socialité Paris Hilton reveló algunos motivos.

Y es que ambos causaron mucha intriga en las redes sociales ya que las fotografías de ellos juntos, fueron eliminadas de sus respectivas cuentas personales.

Paris Hilton se ha encargado de ofrecer algo de información acerca de su separación, aunque fue muy cuidadosa al no revelar el nombre de su ex novio.

Durante la entrevista dio a conocer que la idea de casarse y organizar una boda no se había puesto a pensar en lo que implica un matrimonio.

"Estoy francamente bien. Estoy dedicándome tiempo a mí misma. Tengo la impresión de que cuando me enamoro, lo hago muy rápido y a fondo. El mío fue un romance arrollador y además yo siempre he estado obsesionada con Disney y con las historias de amor, y pensaba que iba a tener mi propio final de cuento de hadas, pero con el tiempo acabé dándome cuenta de que no era la decisión adecuada". Mencionó Paris Hilton.