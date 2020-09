Paris Hilton revela por qué decidió filmar su video sexual ¡Escándalo!/Foto: Daily Mail

Paris Hilton habló recientemente sobre experimentar un trauma infantil, mientras asistía a una escuela de modificación de comportamiento en su adolescencia, dijo que tuvo un impacto perjudicial en su vida y sus relaciones.

En una entrevista para el próximo domingo por la mañana de CBS, la celebutante original, que es el tema del próximo documental de YouTube "This Is Paris", dijo que su infame escándalo de video sexual de 2003 no habría sucedido si no se hubiera sentido "perdida" después de experimentar abuso físico y emocional en la escuela residencial a finales de los noventa.

"Eso nunca hubiera sucedido si no hubiera ido a esa escuela", dijo Hilton, de 39 años.

"Cuando salí de esa escuela, estaba tan perdida. Y luego terminé conociendo a la persona que hizo eso", refiriéndose a su ex Rick Salomon, quien vendió la cinta que se lanzó bajo el título 1 Night in Paris en esa época del estrellato de Hilton con su reality "The Simple Life".

“Nunca hubiera dejado a alguien así en mi vida si no hubiera pasado por esas experiencias”, dijo Hilton. “Y por lo tanto, nunca me hubiera puesto en esa situación. Pero solo quería tanto amor. Realmente no lo sabía. Fui tan ingenua. Y confié en la persona equivocada. Y eso es algo de lo que me arrepentiré por el resto de mi vida".

Paris Hilton confiesa por qué se comporta como una "cabeza hueca"

En la entrevista, la ex jefa de Kim Kardashian dijo que su personaje de "Barbie cabeza hueca", que ella misma ha promovido durante años, es todo una fachada. Es realmente un mecanismo de defensa y actúa para ocultar el trauma infantil.

"Hay tantas diferencias", dijo la DJ y la cantante de "Stars Are Blind" cuando se le preguntó acerca de su verdadera personalidad frente a su personalidad pública, lo que la ha pintado como una rica rubia con cabeza hueca que no es conocida por ofrecer más a la conversación que "That's Hot”.

"Con el personaje, soy en su mayoría una especie de rubia, burbujeante, una especie de cabeza hueca de Barbie. Y, en la vida real, soy exactamente lo contrario", dijo. "No soy una rubia tonta. Simplemente soy muy buena pretendiendo serlo".

Hilton realmente ha jugado con el tema de la "cabeza hueca de Barbie". Se ha referido a sí misma como Barbie , celebró su fiesta de cumpleaños en una mansión tipo Barbie Dream House y se sirvió pastel de Barbie.

Un video sexual de Kim Kardashian también fue filtrado hace más de una década, sin embargo a diferencia de Paris, Kim logró ganar mucha popularidad después de que se hiciera viral su escandalosa cinta/Foto: Telemundo

Hilton rompió por primera vez su silencio sobre el abuso infantil el mes pasado. Dijo que sus padres la enviaron a la escuela Provo Canyon en Utah porque estaba causando problemas al salir a escondidas de su apartamento de Nueva York para ir de fiesta.

Sin embargo, "desde el momento en que me desperté hasta que me fui a la cama, pasé todo el día gritando en mi cara, gritándome, tortura continua", dijo a la revista People sobre el centro de tratamiento. "Tenía ataques de pánico y lloraba todos los días".

Ella dijo que no pudo comunicarse con sus padres y cuando dejó la escuela después de 11 meses, enterró el abuso para poder seguir adelante. (La escuela Provo Canyon cambió de propietario en 2000 y los propietarios actuales se han negado a comentar públicamente).

Paris Hilton también fue víctima de sus ex parejas

Mientras promocionaba el documental, el 14 de septiembre, Hilton dijo que otro efecto del abuso ha sido caer en relaciones abusivas.

Aunque no mencionó nombres, Hilton le dijo a People en una entrevista diferente, que cinco ex novios diferentes abusaron de ella. (En 2004, el entonces novio de Hilton, Nick Carter, negó públicamente haber abusado de ella ).

“Me estrangularon, me golpearon, me agarraron agresivamente. Aguanté cosas que nadie debería”, dijo al medio. "Me había acostumbrado tanto al [comportamiento abusivo] en Provo, que me hizo sentir que era normal".

Hilton dijo que los hombres “todos parecían tan buenos chicos y luego se mostraban los verdaderos colores. Se pondrían celosos, se pondrían a la defensiva o tratarían de controlarme. Y llegaría un punto en el que se volverían abusivos física, verbal y emocionalmente".

Hilton continuó: “Realmente no entendía qué era el amor o las relaciones. Pensé que volverse tan locos significaba que estaban enamorados de mí. Mirando hacia atrás, no puedo creer que haya dejado que la gente me trate así". Hilton ahora está saliendo con Carter Reum, a quien ha llamado "el indicado". ¿Crees que Paris ya haya superado sus traumas de adolescencia?