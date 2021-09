Paris Hilton revela detalles de su boda y sus atuendos

Paris Hilton se casará en menos de un mes. La socialité de 40 años está lista para casarse con Carter Reum, con quien se comprometió a principios de este año.

“Sí, ya tengo el vestido. La boda es muy pronto, unas pocas semanas", confesó.

Y los fanáticos podrán ver cómo se desarrollan las nupcias en su nuevo programa Paris in Love mientras la heredera rubia está permitiendo que las cámaras ingresen a la ceremonia.

"Lo estamos filmando para mi nuevo programa", explicó.

Hilton quién reveló también que quiere ser mamá se burló recientemente de que su boda se extenderá a lo largo de tres días porque la pareja tiene mucho planeado para ella.

"Será como una aventura de tres días, tendremos muchas cosas sucediendo", dijo anteriormente.

¿Cuántos vestidos utilizará Paris Hilton en su boda?

“Muchos vestidos. Probablemente 10. Me encantan los cambios de ropa", confesó.

La creadora de éxitos como Stars are Blind también quiere que su amada mascota Diamond Baby participe en la ceremonia.

"Sabes, no soy tu novia tradicional. Tiene que estar mi pequeño Chihuahua, Diamond Baby”, dijo la famosa Paris.

¿Quién es Carter Reum?

Hilton aclamó a Carter Reum como su "príncipe azul" e insistió en que nunca antes había conocido a nadie como él.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al contar con su apoyo, ella dijo:

“Me vas a hacer llorar haciendo una pregunta como esa. Nunca he conocido a un hombre así en mi vida. Nunca he estado con alguien que me quiera y apoye tanto, que me levante y no se sienta intimidado".

Mientras tanto, Hilton se rió recientemente de los informes de que está embarazada de gemelos e insistió en que no tendrá hijos hasta 2022, ya que quiere casarse primero. Hablando en un episodio especial de su podcast, dijo:

"Me desperté con unos 3,000 mensajes de texto: todos mis iPhones explotan, los cinco, y todos me desean felicitaciones y dicen que están muy felices por mí".

"Todavía no estoy. Lo estaré después de la boda, no puedo esperar a tener hijos en 2022. Pero como dije, solo me estoy preparando para la boda en este momento", agregó.

