Paris Hilton recomienda a las mujeres CONGELAR sus óvulos como Kim Kardashian

Paris Hilton afirmó que su inspiración para congelar sus óvulos fue Kim Kardashian y además declaró que cree que toda mujer debería buscar hacer lo mismo.

La estrella de reality shows de 39 años elogió a su amiga Kim, también de 39 años, por abrirse sobre el procedimiento de congelar sus óvulos en una conversación, lo que llevó a París a hacer lo mismo hace un par de años.

En declaraciones a The Sunday Times, Paris reveló: "Tuve una conversación realmente asombrosa con Kim [Kardashian] al respecto". La socialité también dijo que la estrella de Keeping Up With The Kardashians le había recomendado a su propio médico como la persona a la que acudir cuando quisiera realizar el procedimiento.

Paris afirmó estar lista para tener una familia

"Ella me presentó a su médico, y me inspiró mucho para hacerlo. Creo que todas las mujeres deberían hacerlo porque realmente puedes controlarlo y no tener ese 'Dios mío, necesito casarme'".

Paris Hilton quiere una hija para vestirla

Hilton también habló sobre cómo le gustaría tener una hija, ya que le encantaría un "mini-yo". Y gregó "Estoy obsesionada con vestirla y tener una mini-yo". Paris agregó que tener gemelos también sería una opción deseable "porque entonces obtienes ambos (niña y niño) a la vez".

La estrella de reality está actualmente en una relación con el empresario Carter Reum y parece que finalmente no se siente asentada. En declaraciones a la revista PEOPLE, una fuente cercana a la estrella dijo que Paris "nunca ha estado más feliz y finalmente conoció a su pareja. "Están perdidamente enamorados el uno del otro".

¡El amor está en el aire! Paris Hilton confirma su relación con el empresario Carter Reum ���� https://t.co/B5eWTSZSja pic.twitter.com/EpyXERalYG — Quién (@Quien) April 30, 2020

Estas declaraciones se produjeron al mismo tiempo que la pareja celebró estar juntos durante 12 meses en abril, y Paris publicó en Instagram una foto de ellos besándose: "Feliz aniversario mi amor. Lo que más me gusta hacer es crear recuerdos contigo."Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que eres mío".