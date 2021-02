Paris Hilton muestra que su inspiración es su novio Carter Reum con nueva canción

El novio de Paris Hilton también es su inspiración. La empresaria, DJ, socialité y actriz acaba de lanzar el video musical de su nueva canción "Heartbeat", y es básicamente una carta de amor a su novio, Carter Reum.

El video muestra a París en muchos escenarios glamorosos. En un momento dado, está rociando perfume en un tocador de lujo y posando para sesiones de fotos con alta costura. Luego, la vemos sentada desnuda, cubierta de purpurina, mientras canta frente a una jungla llena de bolas de discoteca.

La estrella de House of Wax , sin embargo, no es la única persona en el video: Carter hace un cameo especial. En una escena, saluda a su novia en su sesión de fotos, y está claro que su estado de ánimo mejora por completo cuando lo ve.

Tiene sentido por qué Paris querría que su novio de la vida real apareciera en este video. Por un lado, la letra de "Heartbeat" no podría ser más romántica.

La canción comienza con: "Estaba sola, sola que no lo sabía/ Estaba tan triste, solo que no lo demostré/ Viniste como el sol atravesando las nubes/ Y descubrí que eres lo que no puedo vivir sin..."

De hecho, el coro insinúa que Carter completa Paris, con la letra "Escucho la otra mitad de los latidos de mi corazón, eso es todo lo que necesito".

Paris Hilton y Carter Reum demuestran su amor

Paris ha estado saliendo con Carter, el cofundador de VEEV Spirits, desde 2019. En diciembre del año pasado, encontró la manera de incorporar su nueva canción en una publicación que celebraba su primer aniversario y el de Carter.

La alumna de Simple Life, quien recientemente lanzó su revelador documental de YouTube This Is Paris, compartió un video de Instagram con "Heartbeat" de ella y Carter Reum.

"¡Feliz primer aniversario mi amor! ¡Me encanta que celebremos nuestro amor todos los meses! No puedo creer que solo haya pasado un año", dijo el 5 de diciembre de 2020.

Se ha especulado que Paris y Carter incluso ya quieren una familia, por lo que están buscando pronto tener bebés/Foto: Opelika News

"Se siente como si hubiera estado contigo un ¡En toda mi vida! Nunca me había sentido tan cerca de otra persona en mi vida. Y eso es porque eres el primero en derribar los muros que construí alrededor de mi corazón y abrió mi corazón de una manera que no sabía que era posible", dijo Paris Hilton.

No es solo Paris quien cree que ha conocido a su pareja ideal. Una fuente le dijo a E! News el año pasado, "Están muy felices juntos. Se conocieron a través de amigos, y todos dicen que hacen una gran pareja".

Parece que deberíamos esperar más canciones de amor sobre Carter en el futuro. ¿Te gustó la nueva canción que Paris Hilton le dedicó a su novio Carter? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

