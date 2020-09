Paris Hilton llama a su video sexual “el mayor arrepentimiento de su vida”/Foto: MOR.BO

El lugar de Paris Hilton en la historia de la cultura pop se cimentó con dos eventos importantes en 2003: el debut de The Simple Life y su video sexual con su entonces novio Rick Salomon que se filtró a Internet.

Esta última violación de su privacidad está en el corazón de This Is Paris, el nuevo documental de YouTube (lanzado el 14 de septiembre). Cuando se le preguntó si la filtración de esta cinta sexual y el posterior lanzamiento de 1 Night in Paris, llevaron a Paris a tener confianza problemas, le dijo a HollywoodLife en una entrevista que "definitivamente tuvo algo que ver".

“Los problemas de confianza empezaron por ir a la escuela Provo Canyon”, le dice Paris a HollywoodLife, indicando su traumática etapa en el internado, “simplemente por no poder confiar en la gente en general. Luego, cuando sucedió la cinta [con Rick], eso me hizo nunca más capaz de volver a confiar en otro hombre. Ese fue el mayor arrepentimiento de mi vida y desearía no haberlo conocido nunca”.

"Nunca abrí mi corazón", continuó Paris. “Incluso cuando decía que estaba enamorada, solo lo decía porque quería retratar esta vida perfecta y todo, pero a puerta cerrada, siempre era una historia diferente”.

Paris, quien ahora está saliendo con Carter Reum, dice que las cosas han cambiado, para mejor. “Se siente simplemente increíble sentir amor por primera vez y estar abierta a él. Además, ni siquiera me conocía a mí misma. Estaba realmente perdida, y ahora finalmente siento que sé quién soy, y me amo a mí misma ahora, y esa es la razón por la que puedo dejar que alguien entre en mi corazón".

“Ahora, soy un libro abierto”, le dice Paris a HollywoodLife, “y literalmente lo expuse todo, así que siento que la gente finalmente sabe quién soy realmente. Además, ya no voy a dejar entrar a personas con malas intenciones. Realmente solo me rodeo de personas positivas que tienen buenas intenciones y que me aman por mí y no quieren usarme".

Paris Hilton logró triunfar a pesar de su sex tape

En las décadas posteriores al escándalo de 1 Night in Paris, la heredera se ha esforzado para demostrar que es más que un video sexual. Escribió un libro de memorias superventas, lanzó un álbum que alcanzó el Top 10 del Billboard 200 y desarrolló una marca homónima "Paris Hilton" que incluye todo, desde perfumes hasta lencería. También se ha convertido en una DJ de éxito, actuando en eventos en todo el mundo.

Esto no quiere decir que no buscó represalias después de que se publicó su cinta sin su permiso. En 2004, Paris presentó una demanda contra Kahatani Ltd., una compañía de Internet que supuestamente distribuyó el video, por "violación de la privacidad, prácticas comerciales ilegales e infligir angustia emocional", según CNN.

Ella buscó $30 millones, "$15 millones en daños reales y otros $15 millones en daños punitivos", pero People informa que un juez de Los Ángeles desestimó el caso "por razones que no se explicaron en los documentos judiciales".

El ex novio de Paris, Rick Salomon fue quien vendió el video íntimo de la socialité. Ella tenía aproximadamente 22 años cuando salió a la luz el escandaloso clip y causó un gran trauma en la joven y en su familia/Foto: Daily Mail

Hubo informes de que la demanda se resolvió cuando Paris acordó aceptar una parte de las ganancias de la distribución de la cinta, pero ella le dijo a TMZ en 2013 que "nunca ganó un dólar" con la película para adultos. This Is Paris ya está disponible. ¿Crees que ella hubiera tenido la fama que tiene si no hubiera salido su video privado?