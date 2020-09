Paris Hilton ha FINGIDO su voz y actuado como “la rubia tonta” durante años/Foto: Daily Mail | 2018 Tiffany Rose, Getty Images North America

Paris Hilton está mostrando su verdadero yo y su voz real por primera vez al público en su nuevo documental This Is Paris. El impactante documental presentó una mirada sincera a la socialité y DJ cuando reveló que la personalidad que ha exhibido en los medios fue todo un acto.

De hecho, Paris no solo estaba ocultando su voz real, sino también los años de abuso que sufrió cuando era adolescente. El abuso por el que pasó Paris Hilton fue tan traumatizante que continúa sufriendo de trastorno de estrés postraumático y pesadillas. No es solo su voz lo que Paris Hilton muestra al mundo en This Is Paris, es su vulnerabilidad.

Tan pronto como comienza el documental, Paris Hilton recorre sin esfuerzo las muchas voces que usa hasta que finalmente presenta su voz gritando: "Esta es la maldita Paris Hilton". Aunque revela su verdadera voz y explica que su rutina de “rubia tonta” fue todo un acto, verás cómo Paris usa diferentes voces a lo largo del documental.

Cuando Paris pasó tiempo con su exnovio, la voz de Paris rápidamente se volvió aguda y, a veces, volvió a usar la voz de una niña pequeña. En otras ocasiones su voz era más profunda, más segura y controlada.

Puedes ver una entrevista en la que Paris Hilton habla sobre las diferentes voces que usa y su voz real en el reproductor de video a continuación.

Si no has visto el documental completo This Is Paris que se anuncia como su historia real, puede verlo a continuación.

El documental de Paris muestra otra perspectiva de la socialité

El documental se ha vuelto viral y actualmente tiene más de cinco millones de visitas. La respuesta al documental de Paris Hilton ha sido fenomenal y los fanáticos están dejando mensajes en sus redes sociales ofreciendo su apoyo y aliento.

Paris, quien se hizo famosa gracias al reality "The Simple Life" que protagonizó con Nicole Richie, ha dicho que su meta más grande es convertirse en multimillonaria, pero quiere lograrlo con sus propios negocios y trabajos, y no con la herencia de su poderosa familia/Foto: Quien

También te puede interesar: Paris Hilton revela por qué decidió filmar su video sexual ¡Escándalo!

Muchas personas le están diciendo a Paris que sienten un nuevo respeto por ella y la han elogiado por su valentía. ¿Has visto This Is Paris? ¿Qué te pareció su documental? ¿Le sorprendió que Paris Hilton no haya estado hablando con su voz real?