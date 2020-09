Paris Hilton fue violentada física y emocionalmente por 5 de sus ex novios/Foto: People

Paris Hilton se está abriendo sobre el ciclo de abuso que ha enfrentado en el pasado y cómo afectó sus relaciones románticas.

En preparación para el próximo lanzamiento de su nuevo documental de YouTube, This Is Paris, Paris habló con People sobre el abuso físico y emocional que sufrió cuando era adolescente mientras asistía al internado Provo Canyon en Utah.

La emprendedora de 39 años insinuó su experiencia con el trauma infantil en el tráiler de This Is Paris, admitiendo que nunca habló de ello con nadie.

"No podía decírselo porque cada vez que lo intentaba, me castigaban", dijo Paris en el video. "Todavía tengo pesadillas al respecto ..."

Las relaciones tóxicas de Paris Hilton

Ahora, Paris detalla el abuso doméstico que la siguió hasta la edad adulta: "Pasé por múltiples relaciones abusivas. Me estrangularon, me golpearon, me agarraron agresivamente. Aguanté cosas que nadie debería".

"Me había acostumbrado tanto al [comportamiento abusivo] en Provo, que me hizo sentir que era normal", expresó la socialité.

Paris le dijo a People que sus relaciones con los cinco ex novios que abusaron de ella siguieron un patrón similar.

"Todos parecían tipos tan agradables y luego se mostraban los verdaderos colores. Se ponían celosos, se ponían a la defensiva o trataban de controlarme. Y llegaba un punto en el que se volvían física, verbal y emocionalmente abusivos", dijo.

La ex estrella de reality continuó diciendo que su comprensión del amor y las relaciones se torcieron.

"Realmente no entendía qué eran el amor o las relaciones. Pensé que volverse tan locos significaba que estaban enamorados de mí. Mirando hacia atrás, no puedo creer que haya dejado que la gente me trate así", confesó Paris.

Afortunadamente, Paris encontró una manera saludable de abordar su trauma pasado de frente. Al hacerlo, pudo volver a abrir su corazón a un hombre que la hace sentir "segura": el empresario Carter Reum.

Paris parece que finalmente ha encontrado a su verdadero amor en Carter Reum, el empresario y la socialité fueron amigos hace varios años, pero confirmaron su noviazgo a principios de 2020/Foto: Gotceleb

"Me siento tan segura con él. Antes, no creo que estuviera realmente preparada para una buena relación. Pero he aprendido mucho. Y estoy muy agradecido de haber encontrado mi pareja perfecta".

This Is Paris se estrena en YouTube el 14 de septiembre. ¿Alguna vez pensaste que Paris Hilton pudo ser víctima de violencia?