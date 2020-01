Paris Hilton estrena programa en YouTube “Cooking with Paris”

Con casi 300 mil suscriptores en su cuenta oficial de Youtube, la famosa socialité Paris Hilton ha dado inicio a un nuevo proyecto “Cooking with Paris”, el cual como su nombre lo menciona tratará de las mejores recetas de cocina por parte de Hilton.

Recordemos que Paris Hilton se ha destacado por ser una persona que lo intenta todo sin ponerse límites, la hemos visto modelar, actuar, cantar, diseñar e incluso la hemos visto participar como una gran DJ. Algo que sin duda ha mantenido vigente a Paris ante los medios y el mundo de la farandula.

Una de sus primeras apariciones en la pantalla chica fue gracias a su serie de televisión “The Simple Life”, la cual protagonizó junto su compañera y amiga de la infancia Nicole Richie. Asimismo hemos podido ver a Paris participando en otras producciones audiovisuales como en las películas “Wonderland”, “The Cat in the Hat” y “La Casa de Cera”.

Paris Hilton una artista multifacética

Por otro lado en el año 2006 inició una carrera musical a través del lanzamiento de su primer álbum musical “Paris”, donde su sencillo “Star Are Blind” logró ser el número uno en los Billboard Dance.

Paris Hilton también se ha visto envuelta en los peores escándalos, incluso en el año 2007 fue arrestada y encarcelada, después de haber sido acusada de conducir bajo los efectos del alcohol. Ahora esta socialité parece querer reivindicarse con el estreno de un nuevo show vía Youtube.

Paris Hilton estrena el primer capítulo de su show “Cooking with Paris”

En el primer capítulo de “Cooking with Paris”, Hilton se encarga de mostrarnos cómo realizar una deliciosa lasagña. Programa que la socialité inició mencionando que es una gran cocinera, un hecho que quizá muchos ignoran, pero que Paris nos demostrará a través de este programa.

A lo largo de este video podemos observar a Paris cocinando y compartiendo tips acerca de su receta. Un capítulo que parece ser bien recibido por sus seguidores puesto que ya lleva aproximadamente 3 millones de visualizaciones, lo que nos hace pensar que esta fue una de las mejores decisiones de la socialité para este 2020.

Te puede interesar ‘La La Land’ entrará a la lista de películas de Netflix

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana