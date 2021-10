Paris Hilton celebra su despedida de soltera con lujosa fiesta junto a Carter

La famosa socialité Paris Hilton tuvo una despedida de soltera de ensueño al estilo “Alicia en el país de las maravillas”, junto a sus amigos cercanos, el elenco de The Real Housewives y hasta junto a su prometido Carter Reum.

Durante la fiesta realizada el sábado 16 de octubre, la cantante de "Nothing in This World" disfrutó de una fabulosa despedida de soltera con sus seres más cercanos y queridos, entre estos la madre de Paris, Kathy Hilton, y su tía Kyle Richards.

Recordemos que después de salir durante más de un año, la pareja anunció su compromiso en febrero y desde entonces han mostrado su romance. Incluso, el mes pasado, la estrella de The Simple Life expresó su amor por Carter, escribiendo en Instagram:"Solo unos meses más hasta que nos casemos".

Despedida de soltera de Paris Hilton

La modelo celebró su despedida de soltera junto a su prometido.

La socialité compartió con sus seguidores un video de cómo fue su despedida de soltera, muy al estilo “Alicia en el país de las maravillas”, todo un parecido a un auténtico cuento de hadas, en donde las tonalidades de color rosa no podían faltar, pues como sabemos, es el color favorito de la estrella.

Paris se vistió con un vestido blanco bordado floral que presentaba mangas afiladas, un escote hundido y adornos de diamantes. La futura novia complementó su outfit con gafas de sol en forma de corazón con cuentas.

Garcelle Beauvais compartió varias fotos sinceras de la despedida de soltera de París, junto con la leyenda: "Felicitaciones @parishilton tu despedida de soltera fue tan fabulosa como lo eres”.

¿Cuántos novios ha tenido Paris Hilton?

La actriz está comprometida con el empresario Carter Reum

La también empresaria, modelo, actriz y cantante se ha destacado por su buen gusto por la moda y belleza, por lo que antes de comprometerse con el empresario Carter Reum, Paris Hilton mantuvo diversas relaciones amorosas con importantes estrellas y no solo del mundo del espectáculo como Rick Salomon,Jason Shaw, Nick Carter, Chris Zylka.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!