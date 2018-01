Paris Hilton contrata guardias para su anillo de compromiso

Paris Hilton y Chris Zylka dieron la noticia de su compromiso la semana pasada, para la que el actor Chris no escatimó ni un detalle para realizar la pedida de mano.

Chris Zylka se llevó a Paris Hilton a las montañas nevadas de Aspen, Colorado, donde pasaron días increíbles hasta que él se hincó y sacó una cajita con un enorme anillo para pedirle a Paris Hilton que se case con él.

Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton) el Ene 3, 2018 at 2:45 PST

Definitivamente muchos consideraron esta escena como parte de una película con un final feliz, ya que la pareja no ha dejado de lucir totalmente enamorada.

Paris Hilton fue la encargada de dar a conocer el anuncio de su compromiso cuando publicó el momento de la petición en su cuenta oficial de Instagram.

Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton) el Ene 2, 2018 at 7:45 PST

El compromiso entre Paris Hilton y Chris Zylka se selló con un hermoso anillo que ha sido valuado en 2 millones de dólares.

Por ello Paris Hilton de 36 años de edad, ha decidido tomar extremas medidas de seguridad para que su hermoso anillo de compromiso este sumamente seguro y no pase nada raro o sufra de algún robo.

Esto como lo que Kim Kardashian sufrió en París cuando robaron muchas de sus pertenencias incluidas el anillo de compromiso.

“Paris está tomando todas las precauciones y ya en su casa hay vigilantes las 24 horas y cuando sale a la calle ellos están pendientes de cualquier amenaza. Pero, no son tan evidentes porque usan ropa de calle y no están identificados. París siente que es mejor tener a alguien de guardia en todo momento debido a la avalancha de robos celebrados el año pasado incluido el atraco de joyas en la casa de su tía Kyle Richards. También está la prueba de París que su ex mejor amiga, Kim Kardashian”