Paris Hilton asegura que su novio Carter Reum “transformó su vida”/Foto: Daily Mail

Paris Hilton ha encontrado su pareja perfecta en su novio Carter Reum. El martes, la heredera de 39 años llamó al autor y emprendedor la "pieza que faltaba" de su rompecabezas en un sentido homenaje en Instagram para celebrar un hit en su relación.

"¡Feliz aniversario mi amor! Me siento la chica más afortunada del mundo porque te tengo. Abriste mi corazón de formas que no existía”, escribió Hilton junto a una foto de la pareja compartiendo un dulce abrazo.

“Eres la persona más extraordinaria que he conocido. Transformaste mi vida de muchas maneras. Nunca pensé que fuera posible tener tanto amor por alguien. Nunca olvidaré nuestro primer beso”, declaró Paris.

En la foto, la ex estrella de reality lleva un vestido amarillo con hombros descubiertos y reflejos de colores deportivos mientras le sonríe a Carter, que lleva un pantalón azul y pantalones negros.

"Cuando estamos juntos, siento que estamos en nuestro propio mundo y todo desaparece a nuestro alrededor y solo somos tú y yo", continuó. “Eres todo lo que he soñado y perfecto para mí en todos los sentidos. Me mostraste lo que es el amor verdadero, eras la única pieza que faltaba en el rompecabezas".

Ella concluyó la publicación: "Gracias por ser el mejor, el hombre más leal y solidario de mi vida. Gracias por llenar mi corazón con tanto amor. Nos complementamos. Somos Uno. Somos la pareja perfecta. Eres mi novio y mi mejor amigo en uno y ni siquiera puedo expresar lo agradecida que estoy por ti. ¡Te amo mucho y estoy muy emocionado por nuestro futuro juntos!"

Fans esperan que Paris Hilton y Carter se casen

Los famosos amigos y seguidores de Hilton mostraron su apoyo a su relación en la sección de comentarios. Selma Blair escribió: "Mucho amor". Nicole Scherzinger agregó: "Me encanta lo feliz que te hace, nena ¡Me encanta, Love!"

“Te mereces solo lo mejor”, dijo un usuario de Instagram, mientras que otro escribió: “Por favor, cásate. No puedo esperar a verte como una hermosa novia".

Hilton también publicó una foto de la pareja compartiendo un beso unas horas después con la leyenda: "Tú eres mi Sol, Mi Luna y todas mis Estrellas".

Las publicaciones de Instagram se producen pocas semanas después de que la cantante de "Stars are Blind", cuyo documental This Is Paris se estrenó el 14 de septiembre en YouTube, habló sobre su "increíble química" con Reum durante una entrevista exclusiva con la revista People.

"Lo conozco desde hace 15 años. Luego [la hermana de Reum, Halle Hammond] nos invitó al Día de Acción de Gracias y tuvimos una química increíble", dijo. "Tuvimos nuestra primera cita y no hemos pasado una noche separados desde entonces. Es bastante sorprendente".

Después de una serie de relaciones pasadas tóxicas (en el documental, Hilton se abre sobre ser abusada por cinco ex novios), la ex estrella de reality le dijo a la revista que finalmente encontró la persona que se merece.

Carter, a diferencia de las pasadas parejas que tuvo Paris, es un hombre que no pertenece al espectáculo. Reum es un importante y millonario empresario y escritor de un libro sobresaliente del emprendimiento/Foto: E! Online

"No creo que estuviera lista antes", compartió. "Siempre quise lo que mi mamá y mi papá tienen. Son mejores amigos, él es tan leal. Siempre estaba buscando eso, pero estaba buscando en los lugares equivocados".

También te puede interesar: Paris Hilton revela por qué decidió filmar su video sexual ¡Escándalo!

Hilton continuó: "¡Carter en realidad me recuerda a mi papá! Él me hace sentir segura y feliz. Finalmente encontré el adecuado". ¿Crees que Paris y Carter se casarán algún día?, ¿Ya viste el nuevo documental de Hilton?