Parejas de Belinda se han puesto éstos tatuajes en su honor

Belinda ha tenido muchas parejas sentimentales, pero Lupillo Rivera, Chris Angel y Christian Nodal, son algunos de los hombres que decidieron tatuarse algo en honor a la famosa cantante y actriz española. Tras la ruptura con el intérprete de ‘Adiós amor’, los fans han hecho un recuento de las parejas “marcadas” por ella.

En redes sociales es tendencia la ruptura de la cantante de ‘Sapito’, y es que desde el inicio de la relación, muchas personas afirmaron que todo terminaría y no prosperará, lo que finalmente terminó por cumplirse.

Cabe mencionar que Beli ha dejado ver sus tatuajes, y aunque ha preferido tener marcas pequeñas, de Nodal se hizo uno con las iniciales del cantante dentro de un corazón.

Desde un principio el cantante demostró el loco amor que sentía por ella, pues se puso dos tatuajes a las pocas semanas de iniciar la relación amorosa; uno está muy cerca de la oreja derecha y dice ‘Beli’ en letras negras.

Posteriormente se marcó aún más el cuerpo, pero esta vez fue en el pecho; los ojos de la cantante, mismo que ella misma presumió en sus redes sociales y generó mucha controversia.

Pocos meses antes de concluir su noviazgo, se revelaron los nuevos tatuajes; la palabra ‘Utopía’ y un corazón rojo que hace honor al segundo álbum de estudio de la española.

Por su parte, Lupitllo Rivera se hizo un solo tatuaje en honor a Belinda, pero se hizo sumamente conocido por todos, pues pese a que él intentó mantenerlo en secreto, nuevamente la misma actriz lo difundió en internet.

Se trata de un grande que estaba situado en el brazo del intérprete de música regional mexicana y el cuál ya fue borrado pues no quería incomodar a su actual esposa.

“No, no, no. Yo le prometí a ella y le di mi palabra de que no me iba a quitar el tatuaje”.