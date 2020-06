“Parece teibolera”: Critican el nuevo look de Kimberly Flores

Kimberly Flores se encuentra enfrentando las críticas de los internautas tras presumir su nuevo cambio de look en Instagram, donde la modelo guatemalteca pasó de ser una ardiente morena a una despampanante rubia.

Recordemos que Kimberly Flores ha obtenido una gran fama no sólo por ser esposa del vocalista de “La Trakalosa de Monterrey”, Edwin Luna, sino por ser una de las modelos mexicanas más hermosas de la actualidad.

No podemos negar que esta modelo guatemalteca posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula, lo que sin duda también la ha ayudado a colocarse como una de las mujeres más populares en redes sociales.

Critican el nuevo look de Kimberly Flores

Y aunque Kimberly Flores siempre nos sorprende con algunas de sus mejores fotografías y videos, en esta ocasión la guapa modelo ocasionó un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram tras presumir un radical cambio de look.

Sin embargo la esposa de Edwin Luna no pensó que este cambio de imagen podría traerle también varias críticas por parte de los internautas, quienes han dejado en claro que este nuevo look no le ha quedado nada bien a la modelo.

“Parece teibolera”

Incluso algunos usuarios mencionaron que este nuevo look de Kimberly Flores la hace parecer una mujer de la vida galante. Un comentario que se pudo observar en repetidas ocasiones sobre esta fotografía.

Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, cabe mencionar que la modelo guatemalteca también logró conquistar a varios de sus fanáticos con este cambio de imagen de morena a rubia. Por lo que que también se pudieron observar halagos y piropos entre los comentarios.