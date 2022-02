Paramount prepara una película de Baby Shark

El video original de Baby Shark y su canción increíblemente pegadiza establecieron un récord con 10 mil millones de visitas en YouTube. Ahora, Baby Shark se convertirá en una película con una fecha de estreno prevista para 2023, anunció Paramount.

La película será producida por Nickelodeon Animation y la compañía creadora The Pinkfong, pero no hay detalles sobre el guión, la trama, etc. llegó a Netflix. Sin embargo, eso duró solo una hora, mientras que Paramount describió el próximo lanzamiento como un "largometraje".

Baby Shark también se convirtió en una serie de televisión coreana llamada Baby Shark's Big Show, que debutó en Nickelodeon en diciembre de 2020.

El programa fue anunciado por Paramount Plus como parte de una próxima lista de programas para niños/jóvenes, incluida una serie de Dora la exploradora, nuevas películas de Teenage Mutant Ninja Turtles y tres nuevas películas en el universo de SpongeBob SquarePants.

El éxito de la canción Baby Shark ha superado incluso el récord de Luis Fonsi con Despacito. Actualmente cuenta con 10.200.676.729 visualizaciones en Youtube, además que tiene más de 33 millones de likes.